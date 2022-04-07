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На природных территориях Москвы замечены первые проснувшиеся ежи
На природных территориях Москвы замечены первые проснувшиеся ежи - РИА Новости, 07.04.2022
На природных территориях Москвы замечены первые проснувшиеся ежи
Специалисты Мосприроды заметили на природных территориях следы проснувшихся ежей, которые отправились на поиски еды, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:58
2022-04-07T12:58
2022-04-07T12:58
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты Мосприроды заметили на природных территориях следы проснувшихся ежей, которые отправились на поиски еды, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.По словам специалистов ГПБУ "Мосприрода", вместе с потеплением в Москве несколько ежей уже вышли из своих норок и отправились на поиски еды: сейчас самое время для охоты на полевых мышей и насекомых.Колючий хищник, занесенный в Красную книгу Москвы (2-я категория редкости), может проспать с октября вплоть до апреля. Холодный период ежи, свернувшись в клубок, проводят в укрытиях – неглубоких норах или под валежником. Когда весной температура воздуха прогревается, ежики начинают просыпаться. За время спячки зверьки сильно худеют, поэтому после пробуждения у них отменный аппетит и они активно разыскивают пропитание."Вскоре ежи приступят к размножению, и уже в конце мая – начале июня может появиться потомство", - рассказали в департаменте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мосприрода, москва
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты Мосприроды заметили на природных территориях следы проснувшихся ежей, которые отправились на поиски еды, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На природных территориях Москвы обнаружены первые следы ежей, по которым можно понять, что некоторые из этих животных пробудились до наступления тепла, но из-за отсутствия пропитания, выпавшего снега и отрицательной температуры ежики вновь уснули", - говорится в сообщении.
По словам специалистов ГПБУ "Мосприрода
", вместе с потеплением в Москве
несколько ежей уже вышли из своих норок и отправились на поиски еды: сейчас самое время для охоты на полевых мышей и насекомых.
Колючий хищник, занесенный в Красную книгу Москвы (2-я категория редкости), может проспать с октября вплоть до апреля. Холодный период ежи, свернувшись в клубок, проводят в укрытиях – неглубоких норах или под валежником. Когда весной температура воздуха прогревается, ежики начинают просыпаться. За время спячки зверьки сильно худеют, поэтому после пробуждения у них отменный аппетит и они активно разыскивают пропитание.
"Вскоре ежи приступят к размножению, и уже в конце мая – начале июня может появиться потомство", - рассказали в департаменте.