https://ria.ru/20220407/ezh-1782274154.html

На природных территориях Москвы замечены первые проснувшиеся ежи

На природных территориях Москвы замечены первые проснувшиеся ежи - РИА Новости, 07.04.2022

На природных территориях Москвы замечены первые проснувшиеся ежи

Специалисты Мосприроды заметили на природных территориях следы проснувшихся ежей, которые отправились на поиски еды, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:58

2022-04-07T12:58

2022-04-07T12:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты Мосприроды заметили на природных территориях следы проснувшихся ежей, которые отправились на поиски еды, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.По словам специалистов ГПБУ "Мосприрода", вместе с потеплением в Москве несколько ежей уже вышли из своих норок и отправились на поиски еды: сейчас самое время для охоты на полевых мышей и насекомых.Колючий хищник, занесенный в Красную книгу Москвы (2-я категория редкости), может проспать с октября вплоть до апреля. Холодный период ежи, свернувшись в клубок, проводят в укрытиях – неглубоких норах или под валежником. Когда весной температура воздуха прогревается, ежики начинают просыпаться. За время спячки зверьки сильно худеют, поэтому после пробуждения у них отменный аппетит и они активно разыскивают пропитание."Вскоре ежи приступят к размножению, и уже в конце мая – начале июня может появиться потомство", - рассказали в департаменте.

https://ria.ru/20220329/nasekomye-1780704478.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва