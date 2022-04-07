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Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков - РИА Новости, 07.04.2022
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Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков
Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков - РИА Новости, 07.04.2022
Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков
Свыше 110 горнорабочих вывели на поверхность из рудника по добыче фосфатов "Олений ручей" в Мурманской области после возгорания транспортного средства,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:11
2022-04-07T09:11
происшествия
северо-западная фосфорная компания
мурманская область
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Свыше 110 горнорабочих вывели на поверхность из рудника по добыче фосфатов "Олений ручей" в Мурманской области после возгорания транспортного средства, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."После возгорания на горизонте 120 метров из рудника выведены на поверхность 112 горнорабочих", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 03.17 пожар был ликвидирован. К эвакуации горняков привлекались два отделения горноспасателей.По предварительной информации, рудник принадлежит АО "Северо-Западная фосфорная компания". Обстоятельства возгорания уточняются.
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происшествия, северо-западная фосфорная компания, мурманская область
09:11 07.04.2022
 
Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков

Из рудника по добыче фосфатов в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Свыше 110 горнорабочих вывели на поверхность из рудника по добыче фосфатов "Олений ручей" в Мурманской области после возгорания транспортного средства, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"После возгорания на горизонте 120 метров из рудника выведены на поверхность 112 горнорабочих", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 03.17 пожар был ликвидирован. К эвакуации горняков привлекались два отделения горноспасателей.
По предварительной информации, рудник принадлежит АО "Северо-Западная фосфорная компания". Обстоятельства возгорания уточняются.
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ПроисшествияСеверо-Западная фосфорная компанияМурманская область
 
 
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