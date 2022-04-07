https://ria.ru/20220407/evakuatsiya-1782216574.html

Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков

Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков - РИА Новости, 07.04.2022

Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков

Свыше 110 горнорабочих вывели на поверхность из рудника по добыче фосфатов "Олений ручей" в Мурманской области после возгорания транспортного средства,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:11

2022-04-07T09:11

2022-04-07T09:11

происшествия

северо-западная фосфорная компания

мурманская область

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Свыше 110 горнорабочих вывели на поверхность из рудника по добыче фосфатов "Олений ручей" в Мурманской области после возгорания транспортного средства, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."После возгорания на горизонте 120 метров из рудника выведены на поверхность 112 горнорабочих", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 03.17 пожар был ликвидирован. К эвакуации горняков привлекались два отделения горноспасателей.По предварительной информации, рудник принадлежит АО "Северо-Западная фосфорная компания". Обстоятельства возгорания уточняются.

https://ria.ru/20220404/preparat-1781724761.html

мурманская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, северо-западная фосфорная компания, мурманская область