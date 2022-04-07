https://ria.ru/20220407/evakuatsiya-1782216574.html
Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков
Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков - РИА Новости, 07.04.2022
Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков
Свыше 110 горнорабочих вывели на поверхность из рудника по добыче фосфатов "Олений ручей" в Мурманской области после возгорания транспортного средства,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:11
2022-04-07T09:11
2022-04-07T09:11
происшествия
северо-западная фосфорная компания
мурманская область
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Свыше 110 горнорабочих вывели на поверхность из рудника по добыче фосфатов "Олений ручей" в Мурманской области после возгорания транспортного средства, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."После возгорания на горизонте 120 метров из рудника выведены на поверхность 112 горнорабочих", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 03.17 пожар был ликвидирован. К эвакуации горняков привлекались два отделения горноспасателей.По предварительной информации, рудник принадлежит АО "Северо-Западная фосфорная компания". Обстоятельства возгорания уточняются.
https://ria.ru/20220404/preparat-1781724761.html
мурманская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-западная фосфорная компания, мурманская область
Из рудника в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков
Из рудника по добыче фосфатов в Мурманской области эвакуировали более 110 горняков