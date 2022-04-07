Рейтинг@Mail.ru
Энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ "Текстильщики" в Москве - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220407/energosnabzhenie-1782268616.html
Энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ "Текстильщики" в Москве
Энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ "Текстильщики" в Москве - РИА Новости, 07.04.2022
Энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ "Текстильщики" в Москве
Столичные энергетики обеспечили энергоснабжение станции Большой кольцевой линии метро Москвы "Текстильщики" на юго-востоке города, сообщает столичный комплекс... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:44
2022-04-07T12:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
большая кольцевая линия
метро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782264377_0:165:1600:1065_1920x0_80_0_0_d40aacf8e9884c550de2501ea750863c.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечили энергоснабжение станции Большой кольцевой линии метро Москвы "Текстильщики" на юго-востоке города, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале."Столичные энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ "Текстильщики" в ЮВАО",- говорится в сообщении.Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов.Для электроснабжения нового транспортного объекта проложили кабельные линии напряжением 20 кВ, их общая протяженность – почти 3 километра. Отмечается, что сети 20 кВ отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии.В прошлом году специалисты АО "ОЭК" подключили к электросетям девять станций БКЛ – "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино".
https://realty.ria.ru/20211103/metro-1757578094.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782264377_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_ac1e671cca578af46abca2b96178a13e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, большая кольцевая линия, метро
12:44 07.04.2022
 

Энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ "Текстильщики" в Москве

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
Проектное решение отделки станции БКЛ Текстильщики
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечили энергоснабжение станции Большой кольцевой линии метро Москвы "Текстильщики" на юго-востоке города, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале.
"Столичные энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ "Текстильщики" в ЮВАО",- говорится в сообщении.
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
Проектное решение отделки станции БКЛ Текстильщики
1 из 3
Проектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
Проектное решение отделки станции БКЛ Текстильщики
2 из 3
Проектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
Проектное решение отделки станции БКЛ Текстильщики
3 из 3
Проектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
1 из 3
Проектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
2 из 3
Проектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
3 из 3
Проектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов.
"Обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение жителей и городской инфраструктуры. Все работы проводятся с применением современной спецтехники, в том числе бестраншейным методом", – рассказал Бирюков.
Для электроснабжения нового транспортного объекта проложили кабельные линии напряжением 20 кВ, их общая протяженность – почти 3 километра. Отмечается, что сети 20 кВ отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии.
В прошлом году специалисты АО "ОЭК" подключили к электросетям девять станций БКЛ – "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино".
Московское метро - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября 2021, 16:10
Станция "Текстильщики" Большого кольца метро готова на 65%
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство МосквыБольшая кольцевая линияМетро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала