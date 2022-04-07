https://ria.ru/20220407/energosnabzhenie-1782268616.html

Энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ "Текстильщики" в Москве

Энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ "Текстильщики" в Москве - РИА Новости, 07.04.2022

Энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ "Текстильщики" в Москве

Столичные энергетики обеспечили энергоснабжение станции Большой кольцевой линии метро Москвы "Текстильщики" на юго-востоке города, сообщает столичный комплекс... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:44

2022-04-07T12:44

2022-04-07T12:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

большая кольцевая линия

метро

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечили энергоснабжение станции Большой кольцевой линии метро Москвы "Текстильщики" на юго-востоке города, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале."Столичные энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ "Текстильщики" в ЮВАО",- говорится в сообщении.Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов.Для электроснабжения нового транспортного объекта проложили кабельные линии напряжением 20 кВ, их общая протяженность – почти 3 километра. Отмечается, что сети 20 кВ отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии.В прошлом году специалисты АО "ОЭК" подключили к электросетям девять станций БКЛ – "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино".

https://realty.ria.ru/20211103/metro-1757578094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, большая кольцевая линия, метро