Энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ "Текстильщики" в Москве
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечили энергоснабжение станции Большой кольцевой линии метро Москвы "Текстильщики" на юго-востоке города, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале.
"Столичные энергетики обеспечили энергоснабжение станции БКЛ "Текстильщики" в ЮВАО",- говорится в сообщении.
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
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Проектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
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Проектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
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Проектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
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Проектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
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Проектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
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Проектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов.
"Обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение жителей и городской инфраструктуры. Все работы проводятся с применением современной спецтехники, в том числе бестраншейным методом", – рассказал Бирюков.
Для электроснабжения нового транспортного объекта проложили кабельные линии напряжением 20 кВ, их общая протяженность – почти 3 километра. Отмечается, что сети 20 кВ отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии.
В прошлом году специалисты АО "ОЭК" подключили к электросетям девять станций БКЛ – "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино".
3 ноября 2021, 16:10Станция "Текстильщики" Большого кольца метро готова на 65%