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НАТО хочет перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.04.2022
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НАТО хочет перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявил Блинкен
НАТО хочет перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.04.2022
НАТО хочет перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявил Блинкен
США понимают, что отказ от поставок энергоресурсов России потребует времени, однако Европа решительно настроена положить конец этой зависимости, заявил в... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:20
2022-04-07T20:22
в мире
нато
сша
государственный департамент сша
энтони блинкен
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США понимают, что отказ от поставок энергоресурсов России потребует времени, однако Европа решительно настроена положить конец этой зависимости, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен."На протяжении многих лет мы наблюдали, как в Европе росла зависимость от российского газа и, в особенности, от нефти. И, на мой взгляд, здесь сейчас звучат очень четкие заявления о том, что Европа намерена положить конец этой зависимости", - сказал Блинкен, находящийся в эти дни в Брюсселе, где проходит встреча глав дипломатических ведомств стран НАТО.Он добавил, что Россия "на протяжении многих лет использовала энергоресурсы в качестве оружия и инструмента давления". "Поэтому, мое ощущение состоит в том, что европейские страны твердо решили положить конец этой зависимости. Но мы понимаем, что это не может произойти в одночасье", - отметил Блинкен.
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в мире, нато, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, россия, санкции в отношении россии
19:20 07.04.2022 (обновлено: 20:22 07.04.2022)
 
НАТО хочет перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: НАТО хочет перестать зависеть от российских энергоресурсов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США понимают, что отказ от поставок энергоресурсов России потребует времени, однако Европа решительно настроена положить конец этой зависимости, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
"На протяжении многих лет мы наблюдали, как в Европе росла зависимость от российского газа и, в особенности, от нефти. И, на мой взгляд, здесь сейчас звучат очень четкие заявления о том, что Европа намерена положить конец этой зависимости", - сказал Блинкен, находящийся в эти дни в Брюсселе, где проходит встреча глав дипломатических ведомств стран НАТО.
Он добавил, что Россия "на протяжении многих лет использовала энергоресурсы в качестве оружия и инструмента давления". "Поэтому, мое ощущение состоит в том, что европейские страны твердо решили положить конец этой зависимости. Но мы понимаем, что это не может произойти в одночасье", - отметил Блинкен.
Флаги стран — участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 15:53
ЕП выступил за временный запрет на импорт энергоресурсов из России
 
В миреНАТОСШАГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенРоссияСанкции в отношении России
 
 
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