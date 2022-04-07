https://ria.ru/20220407/energoresursy-1782383923.html

НАТО хочет перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявил Блинкен

НАТО хочет перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.04.2022

НАТО хочет перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявил Блинкен

США понимают, что отказ от поставок энергоресурсов России потребует времени, однако Европа решительно настроена положить конец этой зависимости, заявил в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:20

2022-04-07T19:20

2022-04-07T20:22

в мире

нато

сша

государственный департамент сша

энтони блинкен

россия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США понимают, что отказ от поставок энергоресурсов России потребует времени, однако Европа решительно настроена положить конец этой зависимости, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен."На протяжении многих лет мы наблюдали, как в Европе росла зависимость от российского газа и, в особенности, от нефти. И, на мой взгляд, здесь сейчас звучат очень четкие заявления о том, что Европа намерена положить конец этой зависимости", - сказал Блинкен, находящийся в эти дни в Брюсселе, где проходит встреча глав дипломатических ведомств стран НАТО.Он добавил, что Россия "на протяжении многих лет использовала энергоресурсы в качестве оружия и инструмента давления". "Поэтому, мое ощущение состоит в том, что европейские страны твердо решили положить конец этой зависимости. Но мы понимаем, что это не может произойти в одночасье", - отметил Блинкен.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, россия, санкции в отношении россии