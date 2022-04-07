https://ria.ru/20220407/elbrus-1782286636.html

В Приэльбрусье провели принудительный спуск двух лавин

В Приэльбрусье провели принудительный спуск двух лавин - РИА Новости, 07.04.2022

В Приэльбрусье провели принудительный спуск двух лавин

Специалисты в четверг принудительно спустили две лавины в горах в Приэльбрусье, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:18

2022-04-07T14:18

2022-04-07T14:18

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НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Специалисты в четверг принудительно спустили две лавины в горах в Приэльбрусье, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии."Активное воздействие производилось Эльбрусским военизированным противолавинным отрядом по двум очагам на северном склоне горы Чегет", — говорится в релизе. Отмечается, что на данный момент высота снежного покрова на опасных участках на Чегете составляет 142 сантиметра, на Терсколе — 73.Всего на территории Кабардино-Балкарии зарегистрировано 132 очага. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье — верховья долины реки Баксан, поляны Азау, Чегет и Нарзанов. Уточняется, что всего было проведено уже 13 принудительных спусков.В четверг региональное ГУМЧС РФ распространило экстренное предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров лавиноопасно. Уже второй день на Эльбрусе не функционируют горнолыжные трассы и канатные дороги.

https://ria.ru/20220407/elbrus-1782252862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

приэльбрусье, новости - туризм, туризм, природа, эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр)