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В Приэльбрусье провели принудительный спуск двух лавин - РИА Новости, 07.04.2022
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Туризм
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В Приэльбрусье провели принудительный спуск двух лавин
В Приэльбрусье провели принудительный спуск двух лавин - РИА Новости, 07.04.2022
В Приэльбрусье провели принудительный спуск двух лавин
Специалисты в четверг принудительно спустили две лавины в горах в Приэльбрусье, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:18
2022-04-07T14:18
туризм
приэльбрусье
новости - туризм
туризм
природа
эльбрус
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Специалисты в четверг принудительно спустили две лавины в горах в Приэльбрусье, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии."Активное воздействие производилось Эльбрусским военизированным противолавинным отрядом по двум очагам на северном склоне горы Чегет", — говорится в релизе. Отмечается, что на данный момент высота снежного покрова на опасных участках на Чегете составляет 142 сантиметра, на Терсколе — 73.Всего на территории Кабардино-Балкарии зарегистрировано 132 очага. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье — верховья долины реки Баксан, поляны Азау, Чегет и Нарзанов. Уточняется, что всего было проведено уже 13 принудительных спусков.В четверг региональное ГУМЧС РФ распространило экстренное предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров лавиноопасно. Уже второй день на Эльбрусе не функционируют горнолыжные трассы и канатные дороги.
https://ria.ru/20220407/elbrus-1782252862.html
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приэльбрусье, новости - туризм, туризм, природа, эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр)
14:18 07.04.2022
 
В Приэльбрусье провели принудительный спуск двух лавин

Две лавины принудительно спустили в горах Приэльбрусья

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на северную сторону Эльбруса в национальном парке "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии
Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Специалисты в четверг принудительно спустили две лавины в горах в Приэльбрусье, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"Активное воздействие производилось Эльбрусским военизированным противолавинным отрядом по двум очагам на северном склоне горы Чегет", — говорится в релизе.
Отмечается, что на данный момент высота снежного покрова на опасных участках на Чегете составляет 142 сантиметра, на Терсколе — 73.
Всего на территории Кабардино-Балкарии зарегистрировано 132 очага. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье — верховья долины реки Баксан, поляны Азау, Чегет и Нарзанов. Уточняется, что всего было проведено уже 13 принудительных спусков.
В четверг региональное ГУМЧС РФ распространило экстренное предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров лавиноопасно. Уже второй день на Эльбрусе не функционируют горнолыжные трассы и канатные дороги.
Отдыхающие на курорте Эльбрус - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:31Туризм
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