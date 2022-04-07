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Британцам посоветовали готовить в СВЧ-печах, чтобы экономить электричество - РИА Новости, 07.04.2022
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Британцам посоветовали готовить в СВЧ-печах, чтобы экономить электричество
Британцам посоветовали готовить в СВЧ-печах, чтобы экономить электричество - РИА Новости, 07.04.2022
Британцам посоветовали готовить в СВЧ-печах, чтобы экономить электричество
Эксперт-энергетик Клэр Хорн в интервью Metro дала британцам пять советов по экономии электричества на фоне резкого повышения тарифов из-за подорожания топлива. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:07
2022-04-07T19:21
в мире
великобритания
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Эксперт-энергетик Клэр Хорн в интервью Metro дала британцам пять советов по экономии электричества на фоне резкого повышения тарифов из-за подорожания топлива.Одна из главных рекомендаций — держать меньше продуктов в холодильнике и морозильной камере. Хорн объяснила, что чем меньше загрузка этих бытовых приборов, тем ниже расход энергии.Второй совет — сократить время работы кухонной вытяжки. Следующая рекомендация — правильно подбирать размер посуды для готовки на электроплите. Хорн указала на то, что использование маленькой сковороды на большой конфорке приводит к перерасходу энергии. Также она призвала по возможности заменять плиту микроволновкой, например, для разогрева еды."Микроволновая печь — самый энергоэффективный способ приготовления пищи", — подчеркнула она.Также эксперт посоветовала держать духовку в чистоте и выключать ее за несколько минут до полной готовности блюд. Кроме того, по ее словам, следует включать чайник в сеть только когда нужно вскипятить воду.С 1 апреля в Британии цены на энергию подскочили на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, которые не входят в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
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в мире, великобритания
17:07 07.04.2022 (обновлено: 19:21 07.04.2022)
 
Британцам посоветовали готовить в СВЧ-печах, чтобы экономить электричество

Metro посоветовала британцам готовить в микроволновке, чтобы экономить электричество

© Fotolia / NadiaМикроволновая печь
Микроволновая печь - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Fotolia / Nadia
Микроволновая печь
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Эксперт-энергетик Клэр Хорн в интервью Metro дала британцам пять советов по экономии электричества на фоне резкого повышения тарифов из-за подорожания топлива.
Одна из главных рекомендаций — держать меньше продуктов в холодильнике и морозильной камере. Хорн объяснила, что чем меньше загрузка этих бытовых приборов, тем ниже расход энергии.
Второй совет — сократить время работы кухонной вытяжки. Следующая рекомендация — правильно подбирать размер посуды для готовки на электроплите. Хорн указала на то, что использование маленькой сковороды на большой конфорке приводит к перерасходу энергии. Также она призвала по возможности заменять плиту микроволновкой, например, для разогрева еды.
"Микроволновая печь — самый энергоэффективный способ приготовления пищи", — подчеркнула она.
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Также эксперт посоветовала держать духовку в чистоте и выключать ее за несколько минут до полной готовности блюд. Кроме того, по ее словам, следует включать чайник в сеть только когда нужно вскипятить воду.
С 1 апреля в Британии цены на энергию подскочили на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.
Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, которые не входят в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
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