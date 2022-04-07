https://ria.ru/20220407/ekonomiya-1782353621.html

Британцам посоветовали готовить в СВЧ-печах, чтобы экономить электричество

Британцам посоветовали готовить в СВЧ-печах, чтобы экономить электричество - РИА Новости, 07.04.2022

Британцам посоветовали готовить в СВЧ-печах, чтобы экономить электричество

Эксперт-энергетик Клэр Хорн в интервью Metro дала британцам пять советов по экономии электричества на фоне резкого повышения тарифов из-за подорожания топлива. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:07

2022-04-07T17:07

2022-04-07T19:21

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Эксперт-энергетик Клэр Хорн в интервью Metro дала британцам пять советов по экономии электричества на фоне резкого повышения тарифов из-за подорожания топлива.Одна из главных рекомендаций — держать меньше продуктов в холодильнике и морозильной камере. Хорн объяснила, что чем меньше загрузка этих бытовых приборов, тем ниже расход энергии.Второй совет — сократить время работы кухонной вытяжки. Следующая рекомендация — правильно подбирать размер посуды для готовки на электроплите. Хорн указала на то, что использование маленькой сковороды на большой конфорке приводит к перерасходу энергии. Также она призвала по возможности заменять плиту микроволновкой, например, для разогрева еды."Микроволновая печь — самый энергоэффективный способ приготовления пищи", — подчеркнула она.Также эксперт посоветовала держать духовку в чистоте и выключать ее за несколько минут до полной готовности блюд. Кроме того, по ее словам, следует включать чайник в сеть только когда нужно вскипятить воду.С 1 апреля в Британии цены на энергию подскочили на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, которые не входят в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.

https://ria.ru/20220405/energiya-1781985457.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, великобритания