https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782339293.html

России придется изменить характер своей экономики, заявил Киселев

России придется изменить характер своей экономики, заявил Киселев - РИА Новости, 07.04.2022

России придется изменить характер своей экономики, заявил Киселев

Россия столкнулась с большим вызовом по изменению экономики, это касается и деловой журналистики, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:32

2022-04-07T16:32

2022-04-07T18:34

москва

россия

украина

экономика

дмитрий киселев

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия столкнулась с большим вызовом по изменению экономики, это касается и деловой журналистики, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Всероссийском конкурсе журналистов "Экономическое возрождение России".По его словам, важнейшей темой стало импортозамещение — и сейчас многим будет интересно читать и смотреть о том, что "мы сделаем сами, а мы можем сделать многое"."Нужно помогать тем людям, которые будут заниматься именно этой темой — созданием новых продуктов внутри России. Потом, после окончания специальной военной операции, <...> после демилитаризации Украины, по ходу денацификации Украины. Эту задачу никто не снимал", — добавил Киселев.Он отметил, что предстоит большая работа по восстановлению экономики Украины на новых началах и с разворотом на Россию, это коснется в том числе инфраструктуры. Здесь откроется поле для творческой деятельности деловой журналистики.Запад будет делать все, чтобы вставлять Москве "палки в колеса и здесь", но украинцам тоже нужно помогать, считает Киселев."Мы верим в успех, наше дело правое, мы здесь победим, и в короткой перспективе, и в долгосрочной перспективе тоже, поэтому будем работать вместе", — подчеркнул он.После Киселев совместно с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным вручил победителям конкурса дипломы и призы.

https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782309823.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/sanktsii-1782289775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, украина, экономика, дмитрий киселев