https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782339293.html
России придется изменить характер своей экономики, заявил Киселев
России придется изменить характер своей экономики, заявил Киселев - РИА Новости, 07.04.2022
России придется изменить характер своей экономики, заявил Киселев
Россия столкнулась с большим вызовом по изменению экономики, это касается и деловой журналистики, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:32
2022-04-07T16:32
2022-04-07T18:34
москва
россия
украина
экономика
дмитрий киселев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия столкнулась с большим вызовом по изменению экономики, это касается и деловой журналистики, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Всероссийском конкурсе журналистов "Экономическое возрождение России".По его словам, важнейшей темой стало импортозамещение — и сейчас многим будет интересно читать и смотреть о том, что "мы сделаем сами, а мы можем сделать многое"."Нужно помогать тем людям, которые будут заниматься именно этой темой — созданием новых продуктов внутри России. Потом, после окончания специальной военной операции, <...> после демилитаризации Украины, по ходу денацификации Украины. Эту задачу никто не снимал", — добавил Киселев.Он отметил, что предстоит большая работа по восстановлению экономики Украины на новых началах и с разворотом на Россию, это коснется в том числе инфраструктуры. Здесь откроется поле для творческой деятельности деловой журналистики.Запад будет делать все, чтобы вставлять Москве "палки в колеса и здесь", но украинцам тоже нужно помогать, считает Киселев."Мы верим в успех, наше дело правое, мы здесь победим, и в короткой перспективе, и в долгосрочной перспективе тоже, поэтому будем работать вместе", — подчеркнул он.После Киселев совместно с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным вручил победителям конкурса дипломы и призы.
https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782309823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, экономика, дмитрий киселев
16:32 07.04.2022 (обновлено: 18:34 07.04.2022)
России придется изменить характер своей экономики, заявил Киселев
Киселев: России придется изменить экономику, чтобы опираться на собственные силы
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия столкнулась с большим вызовом по изменению экономики, это касается и деловой журналистики, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Всероссийском конкурсе журналистов "Экономическое возрождение России".
"России придется изменить свою экономику, изменить характер своей экономики и больше опираться на свои силы. И для нас, и как для всей страны, так и для деловой журналистики это, конечно, большой вызов. Вызов созидательной работы в новых условиях", — сказал журналист.
По его словам, важнейшей темой стало импортозамещение — и сейчас многим будет интересно читать и смотреть о том, что "мы сделаем сами, а мы можем сделать многое".
"Нужно помогать тем людям, которые будут заниматься именно этой темой — созданием новых продуктов внутри России
. Потом, после окончания специальной военной операции, <...> после демилитаризации Украины
, по ходу денацификации Украины. Эту задачу никто не снимал", — добавил Киселев.
Он отметил, что предстоит большая работа по восстановлению экономики Украины на новых началах и с разворотом на Россию, это коснется в том числе инфраструктуры. Здесь откроется поле для творческой деятельности деловой журналистики.
Запад будет делать все, чтобы вставлять Москве
"палки в колеса и здесь", но украинцам тоже нужно помогать, считает Киселев.
"Мы верим в успех, наше дело правое, мы здесь победим, и в короткой перспективе, и в долгосрочной перспективе тоже, поэтому будем работать вместе", — подчеркнул он.
После Киселев совместно с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным вручил победителям конкурса дипломы и призы.