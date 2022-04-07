https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782289223.html

Россию не удастся вырвать из мировой экономики, заявил Мишустин

Россию не удастся вырвать из мировой экономики, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Россию не удастся вырвать из мировой экономики, заявил Мишустин

Нынешняя ситуация - сложнейшая за 30 лет истории РФ, но тем, кто пытается изолировать Москву из мировой экономики, сделать это не удастся, власти продолжат... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:45

2022-04-07T13:45

2022-04-07T14:33

россия

евразийский экономический союз

экономика

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нынешняя ситуация - сложнейшая за 30 лет истории РФ, но тем, кто пытается изолировать Москву из мировой экономики, сделать это не удастся, власти продолжат поддержку инвесторов, в том числе иностранных, а также укреплять взаимодействие со странами ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Нынешнюю ситуацию без преувеличения можно назвать сложнейшей за три десятилетия истории России. Тем, кто пытается сегодня изолировать и вырвать нас из мировой экономики, не удастся это сделать. Наша страна интегрирована в глобальные процессы. У нас есть союзники и партнёры, с которыми мы продолжаем работать. С теми, кто хочет строить свой бизнес в нашей стране. И дальше будем поддерживать инвесторов – в том числе иностранных, а также укреплять взаимодействие с партнерами по Евразийскому экономическому союзу", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220403/ekonomika-1781502361.html

россия

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Мишустин заявил, что Россию не удастся изолировать и вырвать из мировой экономики МИШУСТИН: НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ - СЛОЖНЕЙШАЯ ЗА 30 ЛЕТ ИСТОРИИ РФ, НО ТЕМ, КТО ПЫТАЕТСЯ ИЗОЛИРОВАТЬ МОСКВУ ИЗ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, СДЕЛАТЬ ЭТО НЕ УДАСТСЯ 2022-04-07T13:45 true PT0M40S

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Ольга Маркова

россия, евразийский экономический союз, экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году