https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782289223.html
Россию не удастся вырвать из мировой экономики, заявил Мишустин
Россию не удастся вырвать из мировой экономики, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Россию не удастся вырвать из мировой экономики, заявил Мишустин
Нынешняя ситуация - сложнейшая за 30 лет истории РФ, но тем, кто пытается изолировать Москву из мировой экономики, сделать это не удастся, власти продолжат... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:45
2022-04-07T13:45
2022-04-07T14:33
россия
евразийский экономический союз
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нынешняя ситуация - сложнейшая за 30 лет истории РФ, но тем, кто пытается изолировать Москву из мировой экономики, сделать это не удастся, власти продолжат поддержку инвесторов, в том числе иностранных, а также укреплять взаимодействие со странами ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Нынешнюю ситуацию без преувеличения можно назвать сложнейшей за три десятилетия истории России. Тем, кто пытается сегодня изолировать и вырвать нас из мировой экономики, не удастся это сделать. Наша страна интегрирована в глобальные процессы. У нас есть союзники и партнёры, с которыми мы продолжаем работать. С теми, кто хочет строить свой бизнес в нашей стране. И дальше будем поддерживать инвесторов – в том числе иностранных, а также укреплять взаимодействие с партнерами по Евразийскому экономическому союзу", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220403/ekonomika-1781502361.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мишустин заявил, что Россию не удастся изолировать и вырвать из мировой экономики
МИШУСТИН: НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ - СЛОЖНЕЙШАЯ ЗА 30 ЛЕТ ИСТОРИИ РФ, НО ТЕМ, КТО ПЫТАЕТСЯ ИЗОЛИРОВАТЬ МОСКВУ ИЗ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, СДЕЛАТЬ ЭТО НЕ УДАСТСЯ
2022-04-07T13:45
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, евразийский экономический союз, экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
13:45 07.04.2022 (обновлено: 14:33 07.04.2022)
Россию не удастся вырвать из мировой экономики, заявил Мишустин
Мишустин: тем, кто хочет вырвать Россию из мировой экономики, сделать это не удастся