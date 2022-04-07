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В экономике возникло уникальное пространство возможностей, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
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В экономике возникло уникальное пространство возможностей, заявил Мишустин
В экономике возникло уникальное пространство возможностей, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
В экономике возникло уникальное пространство возможностей, заявил Мишустин
Запад думал, что санкциями сломает экономику РФ, но она устояла, возникло уникальное "пространство возможностей", им надо воспользоваться, заявил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:30
2022-04-07T13:40
экономика
михаил мишустин
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запад думал, что санкциями сломает экономику РФ, но она устояла, возникло уникальное "пространство возможностей", им надо воспользоваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Те, кто нанес нам удар, считали, что нас сломают. Но еще раз повторю - экономика устояла. Подчеркну, мы выстояли. Подчеркну, что ситуация сложная, но рабочая. Возникло, если хотите, уникальное в историческом масштабе "пространство возможностей". И мы обязаны этим воспользоваться", - сказал Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия, санкции в отношении россии
13:30 07.04.2022 (обновлено: 13:40 07.04.2022)
 
В экономике возникло уникальное пространство возможностей, заявил Мишустин

Мишустин: из-за санкций в экономике возникло уникальное пространство возможностей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запад думал, что санкциями сломает экономику РФ, но она устояла, возникло уникальное "пространство возможностей", им надо воспользоваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Те, кто нанес нам удар, считали, что нас сломают. Но еще раз повторю - экономика устояла. Подчеркну, мы выстояли. Подчеркну, что ситуация сложная, но рабочая. Возникло, если хотите, уникальное в историческом масштабе "пространство возможностей". И мы обязаны этим воспользоваться", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияСанкции в отношении России
 
 
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