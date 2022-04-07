https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782284628.html

В экономике возникло уникальное пространство возможностей, заявил Мишустин

В экономике возникло уникальное пространство возможностей, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

В экономике возникло уникальное пространство возможностей, заявил Мишустин

Запад думал, что санкциями сломает экономику РФ, но она устояла, возникло уникальное "пространство возможностей", им надо воспользоваться, заявил... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:30

2022-04-07T13:30

2022-04-07T13:40

экономика

михаил мишустин

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Запад думал, что санкциями сломает экономику РФ, но она устояла, возникло уникальное "пространство возможностей", им надо воспользоваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Те, кто нанес нам удар, считали, что нас сломают. Но еще раз повторю - экономика устояла. Подчеркну, мы выстояли. Подчеркну, что ситуация сложная, но рабочая. Возникло, если хотите, уникальное в историческом масштабе "пространство возможностей". И мы обязаны этим воспользоваться", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782284815.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, россия, санкции в отношении россии