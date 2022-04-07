13:12 07.04.2022 (обновлено: 13:19 07.04.2022)
Россия открыта для диалога с иностранным бизнесом, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: предприятия компаний, которые уйдут из России, продолжат работу
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога с иностранным бизнесом, но предприятия тех компаний, которые уйдут из страны, должны продолжить работу для сохранения рабочих мест - уровень жизни россиян не может зависеть от причуд иностранных политиков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, Россия уважает труд и усилия, которые иностранные компании вложили в свои проекты на территории страны, и ценит это сотрудничество.
"Но, если вы все-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу. Ведь оно дает рабочие места. Там трудятся наши граждане. Защита их интересов – наш приоритет. Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков", - подчеркнул Мишустин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На фоне этой спецоперации к настоящему моменту порядка 600 иностранных компаний из различных секторов заявили о приостановке или прекращении работы в России.