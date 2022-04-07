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Россия открыта для диалога с иностранным бизнесом, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
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Россия открыта для диалога с иностранным бизнесом, заявил Мишустин
Россия открыта для диалога с иностранным бизнесом, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Россия открыта для диалога с иностранным бизнесом, заявил Мишустин
Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога с иностранным бизнесом, но предприятия тех компаний, которые уйдут из страны, должны продолжить работу... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:12
2022-04-07T13:19
владимир путин
россия
украина
госдума рф
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога с иностранным бизнесом, но предприятия тех компаний, которые уйдут из страны, должны продолжить работу для сохранения рабочих мест - уровень жизни россиян не может зависеть от причуд иностранных политиков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Хотел бы с этой трибуны отдельно обратиться к иностранным компаниям. Тем, кто еще размышляет – уйти или остаться работать в нашей стране. Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.По его словам, Россия уважает труд и усилия, которые иностранные компании вложили в свои проекты на территории страны, и ценит это сотрудничество.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На фоне этой спецоперации к настоящему моменту порядка 600 иностранных компаний из различных секторов заявили о приостановке или прекращении работы в России.
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владимир путин, россия, украина, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
13:12 07.04.2022 (обновлено: 13:19 07.04.2022)
 
Россия открыта для диалога с иностранным бизнесом, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: предприятия компаний, которые уйдут из России, продолжат работу

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога с иностранным бизнесом, но предприятия тех компаний, которые уйдут из страны, должны продолжить работу для сохранения рабочих мест - уровень жизни россиян не может зависеть от причуд иностранных политиков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Хотел бы с этой трибуны отдельно обратиться к иностранным компаниям. Тем, кто еще размышляет – уйти или остаться работать в нашей стране. Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Мишустин о кредитных каникулах, льготном кредитовании и других мерах поддержки предпринимателей - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Мишустин рассказал о мерах поддержки небольших компаний в условиях санкций
По его словам, Россия уважает труд и усилия, которые иностранные компании вложили в свои проекты на территории страны, и ценит это сотрудничество.
"Но, если вы все-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу. Ведь оно дает рабочие места. Там трудятся наши граждане. Защита их интересов – наш приоритет. Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков", - подчеркнул Мишустин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На фоне этой спецоперации к настоящему моменту порядка 600 иностранных компаний из различных секторов заявили о приостановке или прекращении работы в России.
Наша финансовая система устояла – Мишустин о жестких санкциях в отношении России - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:55
Российская финансовая система устояла после санкций, заявил Мишустин
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаГосдума РФМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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