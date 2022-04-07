https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782278907.html

Россия открыта для диалога с иностранным бизнесом, заявил Мишустин

Россия открыта для диалога с иностранным бизнесом, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Россия открыта для диалога с иностранным бизнесом, заявил Мишустин

Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога с иностранным бизнесом, но предприятия тех компаний, которые уйдут из страны, должны продолжить работу... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:12

2022-04-07T13:12

2022-04-07T13:19

владимир путин

россия

украина

госдума рф

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога с иностранным бизнесом, но предприятия тех компаний, которые уйдут из страны, должны продолжить работу для сохранения рабочих мест - уровень жизни россиян не может зависеть от причуд иностранных политиков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Хотел бы с этой трибуны отдельно обратиться к иностранным компаниям. Тем, кто еще размышляет – уйти или остаться работать в нашей стране. Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.По его словам, Россия уважает труд и усилия, которые иностранные компании вложили в свои проекты на территории страны, и ценит это сотрудничество.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На фоне этой спецоперации к настоящему моменту порядка 600 иностранных компаний из различных секторов заявили о приостановке или прекращении работы в России.

https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782275527.html

https://ria.ru/20220407/finansy-1782273305.html

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украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году