https://ria.ru/20220407/donbass-1782348651.html

Украинские войска за два часа обстреляли два населенных пункта

Украинские войска за два часа обстреляли два населенных пункта - РИА Новости, 07.04.2022

Украинские войска за два часа обстреляли два населенных пункта

Украинские войска за два часа обстреляли два населенных пункта в ДНР, в том числе выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра и 20 ракет из "Градов", сообщает... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:56

2022-04-07T16:56

2022-04-07T16:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли два населенных пункта в ДНР, в том числе выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра и 20 ракет из "Градов", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.25 - н.п. Новгородское – н.п. Железная Балка: выпущено 10 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие; 15.26 - н.п. Новоселовка – н.п. Ясиноватая: выпущено 12 снарядов калибром 152 мм, 20 ракет из БМ21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220407/donetsk-1782346712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика