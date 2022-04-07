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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/donbass-1782343425.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 07.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:42
2022-04-07T16:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новоселовка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220407/donbass-1782300006.html
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в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика
16:42 07.04.2022 (обновлено: 16:52 07.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой 15 снарядов калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Дебальцево в Донецкой области
Последствия обстрела украинскими силовиками города Дебальцево в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела украинскими силовиками города Дебальцево в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новоселовка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 14:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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