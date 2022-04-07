16:42 07.04.2022 (обновлено: 16:52 07.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой 15 снарядов калибра 152 миллиметра
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Дебальцево в Донецкой области
Последствия обстрела украинскими силовиками города Дебальцево в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новоселовка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.