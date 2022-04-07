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Украинские войска за 50 дней почти 1,7 тысячи раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/donbass-1782248416.html
Украинские войска за 50 дней почти 1,7 тысячи раз обстреляли ДНР
Украинские войска за 50 дней почти 1,7 тысячи раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 07.04.2022
Украинские войска за 50 дней почти 1,7 тысячи раз обстреляли ДНР
За 50 дней эскалации украинские войска обстреляли ДНР почти 1700 раз, выпустив свыше 19 тысяч боеприпасов различного калибра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:38
2022-04-07T11:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. За 50 дней эскалации украинские войска обстреляли ДНР почти 1700 раз, выпустив свыше 19 тысяч боеприпасов различного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."СЦКК зафиксированы 1695 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1511. Всего противником выпущено 19 088 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", 5 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1779 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - отмечается в сообщении в Telegram-канале организации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сцкк
11:38 07.04.2022
 
Украинские войска за 50 дней почти 1,7 тысячи раз обстреляли ДНР

ВСУ за 50 дней почти 1,7 тысячи раз обстреляли ДНР, выпустив свыше 19 тысяч боеприпасов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. За 50 дней эскалации украинские войска обстреляли ДНР почти 1700 раз, выпустив свыше 19 тысяч боеприпасов различного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"СЦКК зафиксированы 1695 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1511. Всего противником выпущено 19 088 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", 5 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1779 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - отмечается в сообщении в Telegram-канале организации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Памятник герою Великой Отечественной войны Петру Шевченко на фоне разрушенных зданий в поселке Смоляниново в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 08:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска за 50 дней обстреляли ЛНР более 800 раз
 
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