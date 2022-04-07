https://ria.ru/20220407/donbass-1782248416.html

Украинские войска за 50 дней почти 1,7 тысячи раз обстреляли ДНР

Украинские войска за 50 дней почти 1,7 тысячи раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 07.04.2022

Украинские войска за 50 дней почти 1,7 тысячи раз обстреляли ДНР

За 50 дней эскалации украинские войска обстреляли ДНР почти 1700 раз, выпустив свыше 19 тысяч боеприпасов различного калибра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:38

2022-04-07T11:38

2022-04-07T11:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. За 50 дней эскалации украинские войска обстреляли ДНР почти 1700 раз, выпустив свыше 19 тысяч боеприпасов различного калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."СЦКК зафиксированы 1695 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1511. Всего противником выпущено 19 088 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", 5 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1779 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - отмечается в сообщении в Telegram-канале организации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/donbass-1782213579.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сцкк