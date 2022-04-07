https://ria.ru/20220407/donbass-1782226171.html
Потери украинских войск в ЛНР составили 20 человек за сутки
Потери украинских войск в ЛНР составили 20 человек за сутки - РИА Новости, 07.04.2022
Потери украинских войск в ЛНР составили 20 человек за сутки
Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 20 человек и... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:10
2022-04-07T10:10
2022-04-07T10:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 20 человек и технику."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 20 человек личного состава; семь бронетранспортеров; восемь единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале.По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 92 снаряда из РСЗО БМ-21 "Град", артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, а также минометов калибра 120 миллиметров по населенным пунктам Донецкий и Калиново в ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/donbass-1782213579.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина
10:10 07.04.2022 (обновлено: 10:12 07.04.2022)
Потери украинских войск в ЛНР составили 20 человек за сутки
В ЛНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 20 человек