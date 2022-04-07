https://ria.ru/20220407/dolgi-1782378688.html

Силуанов объяснил, когда компаниям разрешается платить по долгам в валюте

Силуанов объяснил, когда компаниям разрешается платить по долгам в валюте - РИА Новости, 07.04.2022

Силуанов объяснил, когда компаниям разрешается платить по долгам в валюте

Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, при каких условиях российским компаниям разрешается платить по своим внешним обязательствам в валюте: чтобы сальдо... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:52

2022-04-07T18:52

2022-04-07T18:52

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, при каких условиях российским компаниям разрешается платить по своим внешним обязательствам в валюте: чтобы сальдо поступлений было положительным в пользу РФ.Российские финансовые власти в ответ на западные санкции ввели запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.В начале марта в Минфине РФ была создана подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, которую возглавил Силуанов. Выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, проводятся только с разрешения данной комиссии.

https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html

россия

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)