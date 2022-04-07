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Силуанов объяснил, когда компаниям разрешается платить по долгам в валюте - РИА Новости, 07.04.2022
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Силуанов объяснил, когда компаниям разрешается платить по долгам в валюте
Силуанов объяснил, когда компаниям разрешается платить по долгам в валюте - РИА Новости, 07.04.2022
Силуанов объяснил, когда компаниям разрешается платить по долгам в валюте
Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, при каких условиях российским компаниям разрешается платить по своим внешним обязательствам в валюте: чтобы сальдо... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:52
2022-04-07T18:52
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, при каких условиях российским компаниям разрешается платить по своим внешним обязательствам в валюте: чтобы сальдо поступлений было положительным в пользу РФ.Российские финансовые власти в ответ на западные санкции ввели запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.В начале марта в Минфине РФ была создана подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, которую возглавил Силуанов. Выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, проводятся только с разрешения данной комиссии.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
18:52 07.04.2022
 
Силуанов объяснил, когда компаниям разрешается платить по долгам в валюте

Министр финансов Силуанов объяснил, когда компаниям разрешается платить по долгам в валюте

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, при каких условиях российским компаниям разрешается платить по своим внешним обязательствам в валюте: чтобы сальдо поступлений было положительным в пользу РФ.
"У нас работает комиссия, в первую очередь мы смотрим последствия неисполнения компаниями своих обязательств перед внешними кредиторами. Если внешние кредиторы (из недружественных стран - ред.) приносят валютную выручку в страну и работают контракты, то, соответственно, мы поддерживаем предложение компаний продолжать обслуживать свои долговые обязательства. Мы смотрим, чтобы сальдо было положительным в пользу нашей страны", - сообщил журналистам Силуанов.
Российские финансовые власти в ответ на западные санкции ввели запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.
В начале марта в Минфине РФ была создана подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, которую возглавил Силуанов. Выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, проводятся только с разрешения данной комиссии.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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