Силуанов объяснил, когда компаниям разрешается платить по долгам в валюте
Министр финансов Силуанов объяснил, когда компаниям разрешается платить по долгам в валюте
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, при каких условиях российским компаниям разрешается платить по своим внешним обязательствам в валюте: чтобы сальдо поступлений было положительным в пользу РФ.
"У нас работает комиссия, в первую очередь мы смотрим последствия неисполнения компаниями своих обязательств перед внешними кредиторами. Если внешние кредиторы (из недружественных стран - ред.) приносят валютную выручку в страну и работают контракты, то, соответственно, мы поддерживаем предложение компаний продолжать обслуживать свои долговые обязательства. Мы смотрим, чтобы сальдо было положительным в пользу нашей страны", - сообщил журналистам Силуанов.
Российские финансовые власти в ответ на западные санкции ввели запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.
В начале марта в Минфине РФ была создана подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, которую возглавил Силуанов. Выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, проводятся только с разрешения данной комиссии.