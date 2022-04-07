https://ria.ru/20220407/dispanserizatsiya-1782259409.html

Почти 50 миллионов россиян прошли диспансеризацию в 2021 году

Почти 50 миллионов россиян прошли диспансеризацию в 2021 году - РИА Новости, 07.04.2022

Почти 50 миллионов россиян прошли диспансеризацию в 2021 году

Почти 50 миллионов человек прошли диспансеризацию в прошлом году, из них около 2 миллионов – углубленную диспансеризацию после коронавируса, и у многих после... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:19

2022-04-07T12:19

2022-04-07T12:19

михаил мишустин

фонд "круг добра"

госдума рф

здоровье - общество

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Почти 50 миллионов человек прошли диспансеризацию в прошлом году, из них около 2 миллионов – углубленную диспансеризацию после коронавируса, и у многих после перенесенной болезни были выявлены осложнения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Важно, чтобы все могли пройти диспансеризацию и профилактические осмотры. В прошлом году это сделали почти 50 миллионов человек. Из них около 2 миллионов прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса. У многих после перенесенной болезни были выявлены осложнения. И по инициативе главы государства мы расширили программу медицинской реабилитации, чтобы проходить ее могли еще больше людей с самыми разными диагнозами", - заявил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.Он напомнил, что в ближайшее время на оснащение отделений медицинской реабилитации регионам поступит свыше 8 миллиардов рублей.По словам премьера, также значительно выросли объемы высокотехнологичной помощи – был изменен порядок ее оплаты за счет средств обязательного медицинского страхования, что позволило бесплатно пролечиться в федеральных клиниках дополнительно более чем одному миллиону граждан."Здесь надо особо сказать о детях с тяжелыми заболеваниями. Когда ребенку ставят такой диагноз – родители готовы на всё. Стоить это может огромных денег. Для помощи в приобретении дорогостоящих лекарств и организации лечения маленьких пациентов по инициативе президента создан фонд "Круг добра". Благодаря ему уже в прошлом году тысячи ребят получили дорогостоящую медицинскую помощь", - рассказал Мишустин.

https://ria.ru/20220112/dispanserizatsiya-1767468427.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, фонд "круг добра", госдума рф, здоровье - общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году