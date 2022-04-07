https://ria.ru/20220407/diplomaty-1782216981.html
Россия отреагирует на высылку дипломатов из Австрии
Россия отреагирует на высылку дипломатов из Австрии - РИА Новости, 07.04.2022
Россия отреагирует на высылку дипломатов из Австрии
Российская сторона ответит на действия Австрии в отношении российских дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:13
2022-04-07T09:13
2022-04-07T09:16
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская сторона ответит на действия Австрии в отношении российских дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия даст соответствующий ответ", - сказала она.
https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html
россия
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b2f0eaad3aaa0d3d72ff10f60ee3bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, австрия
09:13 07.04.2022 (обновлено: 09:16 07.04.2022)
Россия отреагирует на высылку дипломатов из Австрии
Захарова: Россия даст ответ на высылку дипломатов из Австрии