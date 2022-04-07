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Антонов: риторика Украины вызывает сомнения в готовности к диалогу - РИА Новости, 07.04.2022
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Антонов: риторика Украины вызывает сомнения в готовности к диалогу
Антонов: риторика Украины вызывает сомнения в готовности к диалогу - РИА Новости, 07.04.2022
Антонов: риторика Украины вызывает сомнения в готовности к диалогу
Проводимая украинскими властями антироссийская дезинформационная кампания вызывает сомнения относительно готовности Киева к дипломатии, заявил посол России в... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T02:54
2022-04-07T03:03
в мире
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Проводимая украинскими властями антироссийская дезинформационная кампания вызывает сомнения относительно готовности Киева к дипломатии, заявил посол России в США Анатолий Антонов в комментариях изданию Newsweek."На этом фоне вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса", - сказал Антонов, слова которого приведены в Telegram-канале посольства.По его словам, украинские власти с каждым днем наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию, вбрасывая "бездоказательные обвинения о якобы зверствах и военных преступлениях ВС РФ".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина
02:54 07.04.2022 (обновлено: 03:03 07.04.2022)
 
Антонов: риторика Украины вызывает сомнения в готовности к диалогу

Посол Антонов: кампания Киева по дезинформации вызывает сомнения в готовности к диалогу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Проводимая украинскими властями антироссийская дезинформационная кампания вызывает сомнения относительно готовности Киева к дипломатии, заявил посол России в США Анатолий Антонов в комментариях изданию Newsweek.
"На этом фоне вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса", - сказал Антонов, слова которого приведены в Telegram-канале посольства.
По его словам, украинские власти с каждым днем наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию, вбрасывая "бездоказательные обвинения о якобы зверствах и военных преступлениях ВС РФ".
"Судя по риторике, руководством Украины движет не столько забота о мирном населении, сколько желание закрепить за собой образ "жертвы" и опорочить нашу страну", - заявил дипломат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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