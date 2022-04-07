https://ria.ru/20220407/dezinformatsiya-1782202885.html

Антонов: риторика Украины вызывает сомнения в готовности к диалогу

Антонов: риторика Украины вызывает сомнения в готовности к диалогу - РИА Новости, 07.04.2022

Антонов: риторика Украины вызывает сомнения в готовности к диалогу

Проводимая украинскими властями антироссийская дезинформационная кампания вызывает сомнения относительно готовности Киева к дипломатии, заявил посол России в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T02:54

2022-04-07T02:54

2022-04-07T03:03

в мире

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603661877_0:0:2423:1364_1920x0_80_0_0_536e0a456fcca49089c007591bfd0e42.jpg

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Проводимая украинскими властями антироссийская дезинформационная кампания вызывает сомнения относительно готовности Киева к дипломатии, заявил посол России в США Анатолий Антонов в комментариях изданию Newsweek."На этом фоне вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса", - сказал Антонов, слова которого приведены в Telegram-канале посольства.По его словам, украинские власти с каждым днем наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию, вбрасывая "бездоказательные обвинения о якобы зверствах и военных преступлениях ВС РФ".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/fakty-1781808708.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина