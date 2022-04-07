https://ria.ru/20220407/chernogoriya-1782299888.html
Черногория смягчает ковидные ограничения
Черногория смягчает ковидные ограничения - РИА Новости, 07.04.2022
Черногория смягчает ковидные ограничения
Власти Черногории до 22 апреля смягчают ограничительные меры против COVID-19, сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:35
2022-04-07T14:35
2022-04-07T14:35
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БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Власти Черногории до 22 апреля смягчают ограничительные меры против COVID-19, сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич."Так как тщательно наблюдаемая эпидемиологическая ситуация становится все более благоприятной, с 8 по 22 апреля ношение масок остается обязательным только в учреждениях здравоохранения, объектах коллективного размещения (гостиницах и отелях – ред.), общественном транспорте", — заявил Галич. Он уточнил, что в закрытом пространстве маски носить рекомендуется. Отменяются ограничения по числу присутствующих на массовых мероприятиях.Согласно данным, с начала пандемии в стране с населением около 620 тысяч человек коронавирусом заразились 233 523, из них 2706 скончались. В данный момент в республике 575 инфицированных, из которых 22 госпитализированы.
https://ria.ru/20220322/chernogoriya-1779380928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, черногория, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19
Черногория смягчает ковидные ограничения
Черногория до 22 апреля смягчает ограничения, введенные из-за коронавируса
БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Власти Черногории до 22 апреля смягчают ограничительные меры против COVID-19, сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич.
"Так как тщательно наблюдаемая эпидемиологическая ситуация становится все более благоприятной, с 8 по 22 апреля ношение масок остается обязательным только в учреждениях здравоохранения, объектах коллективного размещения (гостиницах и отелях – ред.), общественном транспорте", — заявил Галич.
Он уточнил, что в закрытом пространстве маски носить рекомендуется. Отменяются ограничения по числу присутствующих на массовых мероприятиях.
Согласно данным, с начала пандемии в стране с населением около 620 тысяч человек коронавирусом заразились 233 523, из них 2706 скончались. В данный момент в республике 575 инфицированных, из которых 22 госпитализированы.