https://ria.ru/20220407/chernogoriya-1782299888.html

Черногория смягчает ковидные ограничения

Черногория смягчает ковидные ограничения - РИА Новости, 07.04.2022

Черногория смягчает ковидные ограничения

Власти Черногории до 22 апреля смягчают ограничительные меры против COVID-19, сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:35

2022-04-07T14:35

2022-04-07T14:35

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БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Власти Черногории до 22 апреля смягчают ограничительные меры против COVID-19, сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич."Так как тщательно наблюдаемая эпидемиологическая ситуация становится все более благоприятной, с 8 по 22 апреля ношение масок остается обязательным только в учреждениях здравоохранения, объектах коллективного размещения (гостиницах и отелях – ред.), общественном транспорте", — заявил Галич. Он уточнил, что в закрытом пространстве маски носить рекомендуется. Отменяются ограничения по числу присутствующих на массовых мероприятиях.Согласно данным, с начала пандемии в стране с населением около 620 тысяч человек коронавирусом заразились 233 523, из них 2706 скончались. В данный момент в республике 575 инфицированных, из которых 22 госпитализированы.

https://ria.ru/20220322/chernogoriya-1779380928.html

черногория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, черногория, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19