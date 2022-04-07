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YouTube заблокировал видео брифинга Захаровой за "нарушение политики" - РИА Новости, 07.04.2022
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YouTube заблокировал видео брифинга Захаровой за "нарушение политики"
YouTube заблокировал видео брифинга Захаровой за "нарушение политики" - РИА Новости, 07.04.2022
YouTube заблокировал видео брифинга Захаровой за "нарушение политики"
Видеохостинг YouTube заблокировал видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой из-за нарушения политики видеохостинга, сообщили... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:06
2022-04-07T13:06
google
youtube
мария захарова
технологии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой из-за нарушения политики видеохостинга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Google, владеющей YouTube.В среду Захарова заявила, что YouTube варварски нарушил нормы, запретив доступ к записи брифинга российского МИД от 17 марта. Она предположила, что блокировка могла быть связана с информацией о биологических лабораториях на Украине, о которых шла речь на брифинге, потому что от западной аудитории скрывают эту информацию. Роскомнадзор потребовал от Google, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга Захаровой и объяснить причину их введения."Наши принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия, и мы удаляем контент в отношении событий в Украине, который нарушает эту политику", - говорится в сообщении пресс-службе Google.Роскомнадзор отметил, что блокировка видеозаписи, выполненная администрацией видеохостинга, препятствует распространению информации и свободному доступу к ней. По мнению ведомства, администрация YouTube осознанно дискриминирует российских пользователей сервиса и ограничивает их доступ к официальной информации МИД РФ.
https://ria.ru/20220407/google-1782241704.html
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google, youtube, мария захарова, технологии
13:06 07.04.2022
 
YouTube заблокировал видео брифинга Захаровой за "нарушение политики"

YouTube заблокировал видео брифинга Захаровой из-за "нарушения политики платформы"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой из-за нарушения политики видеохостинга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Google, владеющей YouTube.
В среду Захарова заявила, что YouTube варварски нарушил нормы, запретив доступ к записи брифинга российского МИД от 17 марта. Она предположила, что блокировка могла быть связана с информацией о биологических лабораториях на Украине, о которых шла речь на брифинге, потому что от западной аудитории скрывают эту информацию. Роскомнадзор потребовал от Google, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга Захаровой и объяснить причину их введения.
"Наши принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия, и мы удаляем контент в отношении событий в Украине, который нарушает эту политику", - говорится в сообщении пресс-службе Google.
Роскомнадзор отметил, что блокировка видеозаписи, выполненная администрацией видеохостинга, препятствует распространению информации и свободному доступу к ней. По мнению ведомства, администрация YouTube осознанно дискриминирует российских пользователей сервиса и ограничивает их доступ к официальной информации МИД РФ.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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