https://ria.ru/20220407/blokirovka-1782277139.html

YouTube заблокировал видео брифинга Захаровой за "нарушение политики"

YouTube заблокировал видео брифинга Захаровой за "нарушение политики" - РИА Новости, 07.04.2022

YouTube заблокировал видео брифинга Захаровой за "нарушение политики"

Видеохостинг YouTube заблокировал видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой из-за нарушения политики видеохостинга, сообщили... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:06

2022-04-07T13:06

2022-04-07T13:06

google

youtube

мария захарова

технологии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой из-за нарушения политики видеохостинга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Google, владеющей YouTube.В среду Захарова заявила, что YouTube варварски нарушил нормы, запретив доступ к записи брифинга российского МИД от 17 марта. Она предположила, что блокировка могла быть связана с информацией о биологических лабораториях на Украине, о которых шла речь на брифинге, потому что от западной аудитории скрывают эту информацию. Роскомнадзор потребовал от Google, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга Захаровой и объяснить причину их введения."Наши принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия, и мы удаляем контент в отношении событий в Украине, который нарушает эту политику", - говорится в сообщении пресс-службе Google.Роскомнадзор отметил, что блокировка видеозаписи, выполненная администрацией видеохостинга, препятствует распространению информации и свободному доступу к ней. По мнению ведомства, администрация YouTube осознанно дискриминирует российских пользователей сервиса и ограничивает их доступ к официальной информации МИД РФ.

https://ria.ru/20220407/google-1782241704.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

google, youtube, мария захарова, технологии