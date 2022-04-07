https://ria.ru/20220407/blagoveschenie-1782137180.html

"Не исполнишь — быть беде". Какой обряд Благовещения незаслуженно забыт

"Не исполнишь — быть беде". Какой обряд Благовещения незаслуженно забыт - РИА Новости, 07.04.2022

"Не исполнишь — быть беде". Какой обряд Благовещения незаслуженно забыт

Православные отмечают Благовещение. Хотя это одна из главных дат церковного календаря, ее значение известно далеко не всем верующим. Не много и тех, кто слышал... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:09

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают Благовещение. Хотя это одна из главных дат церковного календаря, ее значение известно далеко не всем верующим. Не много и тех, кто слышал о древних обычаях. О первом "весеннем празднике" христианства — в материале РИА Новости.Необычный гостьБелый голубь, визит ангела и весть о рождении Христа — об этом упомянет, пожалуй, каждый, знакомый с Новым Заветом. События, связанные с Благовещением, подробно описаны в Евангелии от Луки.Архангел Гавриил был послан в Назарет к Деве Марии. Та, увидев небесного духа, смутилась от фразы "Радуйся, благодатная!" Однако ангел успокоил, сказав: "Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус".Удивленная Дева спросила: возможно ли такое, ведь она "не знает мужа". На тот момент 15-летняя Мария была обручена со старым плотником Иосифом. Однако архангел возвестил: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим".Мария, свидетельствует евангелист Лука, со смирением приняла эти слова. Тем самым она, как учит Церковь, показала верующим пример покорности Господу.Кстати, в церковном календаре столь значимое событие закрепилось не сразу. Лишь в III веке о нем вскользь упоминают богословы. К тому же христиане долго спорили, когда его отмечать.В одних церквах считали, что за две-три недели до Рождества Христова. В других — за девять месяцев. Только в VI веке дата окончательно закрепилась: 25 марта (7 апреля по новому календарю).Смысл гораздо глубжеСвященнослужители подчеркивают: понять значение любого праздника можно благодаря вдумчивому чтению Евангелия. "Например, мы отмечаем Преображение Господне не потому, что Спаситель поднялся на гору и увидел там пророков Илию и Моисея, а потому, что Он преобразился и тем самым показал Себя во всей Своей славе", — говорит иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Так же и с Благовещением."Мария была девственницей, которую обручили с Иосифом, дабы тот сохранил ее чистоту, — рассуждает священник. — И вот ей сообщают: "Ты родишь". Как это должны воспринять взрослые дети Иосифа: непорочная девушка вдруг беременна? Они решат, что она блудница. И Мария, понимая это, тем не менее принимает слова архангела".Именно поэтому, подчеркивает иеромонах, Церковь и почитает ее безгрешной — за безусловное доверие к Богу. Самый известный символ духовной чистоты Богоматери — белый голубь.Есть давняя русская традиция — на праздник выпускать птиц в небо. "В народном восприятии они считались особенно близкими к Господу существами. Отсюда и пошел обычай. Кстати, изначально нецерковный", — уточняет Феодорит (Сеньчуков).Крестьянский праздникНа Руси вообще Благовещение быстро приобрело черты шумного гулянья сродни Масленице. Что весьма странно: праздник зачастую выпадает на Великий пост, когда веселье неуместно."Дело в том, что в древности славяне 25 марта отмечали день весеннего равноденствия — смерть Зимы и рождение Весны. И даже приняв христианство, об этом не забыли", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Народные традиции Благовещения, по ее словам, действительно схожи с масленичными. Например, в деревнях в этот день избавлялись от всего старого. Ветошь складывали в кучу, а затем сжигали — как чучело Зимы. Также зазывали Весну: произносили особые заклинания. В Смоленской и Тверской областях, в Белоруссии это называли гуканьем.У родителей испрашивали "добро на песню". В Великий пост действует строгий запрет на пение вне храма, поэтому нужно было получить одобрение общины. Что интересно, старшие не могли отказать."Крестьяне трепетно относились к старинным обычаям. Например, жительница одного из русских сел всерьез уверяла меня: без благовещенских песен время остановится, будет очень плохо", — говорит Дорохова.На Благовещение пекли специальные круглые булочки — бабашки. Ими кормили скот. Считалось, что это помогает с приплодом. Особое внимание в этот день уделяли земле. "Бог в конце сентября "запирает землю на замок". А на весенний богородичный праздник — отпирает. Пахать раньше времени было нельзя", — рассказывает фольклорист.Простые люди, по ее словам, очень ждали праздника. Правда, название они немного переосмыслили: наступила весна, растаял снег — пришла пора сельскохозяйственных работ. Для крестьян, которые всецело зависели от земли, более благой вести и быть не могло.

https://ria.ru/20220314/subbota-1777703690.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

белоруссия, весна, аналитика - религия и мировоззрение