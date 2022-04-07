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"Не исполнишь — быть беде". Какой обряд Благовещения незаслуженно забыт - РИА Новости, 07.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220407/blagoveschenie-1782137180.html
"Не исполнишь — быть беде". Какой обряд Благовещения незаслуженно забыт
"Не исполнишь — быть беде". Какой обряд Благовещения незаслуженно забыт - РИА Новости, 07.04.2022
"Не исполнишь — быть беде". Какой обряд Благовещения незаслуженно забыт
Православные отмечают Благовещение. Хотя это одна из главных дат церковного календаря, ее значение известно далеко не всем верующим. Не много и тех, кто слышал... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:00
2022-04-07T08:09
религия
белоруссия
весна
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают Благовещение. Хотя это одна из главных дат церковного календаря, ее значение известно далеко не всем верующим. Не много и тех, кто слышал о древних обычаях. О первом "весеннем празднике" христианства — в материале РИА Новости.Необычный гостьБелый голубь, визит ангела и весть о рождении Христа — об этом упомянет, пожалуй, каждый, знакомый с Новым Заветом. События, связанные с Благовещением, подробно описаны в Евангелии от Луки.Архангел Гавриил был послан в Назарет к Деве Марии. Та, увидев небесного духа, смутилась от фразы "Радуйся, благодатная!" Однако ангел успокоил, сказав: "Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус".Удивленная Дева спросила: возможно ли такое, ведь она "не знает мужа". На тот момент 15-летняя Мария была обручена со старым плотником Иосифом. Однако архангел возвестил: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим".Мария, свидетельствует евангелист Лука, со смирением приняла эти слова. Тем самым она, как учит Церковь, показала верующим пример покорности Господу.Кстати, в церковном календаре столь значимое событие закрепилось не сразу. Лишь в III веке о нем вскользь упоминают богословы. К тому же христиане долго спорили, когда его отмечать.В одних церквах считали, что за две-три недели до Рождества Христова. В других — за девять месяцев. Только в VI веке дата окончательно закрепилась: 25 марта (7 апреля по новому календарю).Смысл гораздо глубжеСвященнослужители подчеркивают: понять значение любого праздника можно благодаря вдумчивому чтению Евангелия. "Например, мы отмечаем Преображение Господне не потому, что Спаситель поднялся на гору и увидел там пророков Илию и Моисея, а потому, что Он преобразился и тем самым показал Себя во всей Своей славе", — говорит иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Так же и с Благовещением."Мария была девственницей, которую обручили с Иосифом, дабы тот сохранил ее чистоту, — рассуждает священник. — И вот ей сообщают: "Ты родишь". Как это должны воспринять взрослые дети Иосифа: непорочная девушка вдруг беременна? Они решат, что она блудница. И Мария, понимая это, тем не менее принимает слова архангела".Именно поэтому, подчеркивает иеромонах, Церковь и почитает ее безгрешной — за безусловное доверие к Богу. Самый известный символ духовной чистоты Богоматери — белый голубь.Есть давняя русская традиция — на праздник выпускать птиц в небо. "В народном восприятии они считались особенно близкими к Господу существами. Отсюда и пошел обычай. Кстати, изначально нецерковный", — уточняет Феодорит (Сеньчуков).Крестьянский праздникНа Руси вообще Благовещение быстро приобрело черты шумного гулянья сродни Масленице. Что весьма странно: праздник зачастую выпадает на Великий пост, когда веселье неуместно."Дело в том, что в древности славяне 25 марта отмечали день весеннего равноденствия — смерть Зимы и рождение Весны. И даже приняв христианство, об этом не забыли", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Народные традиции Благовещения, по ее словам, действительно схожи с масленичными. Например, в деревнях в этот день избавлялись от всего старого. Ветошь складывали в кучу, а затем сжигали — как чучело Зимы. Также зазывали Весну: произносили особые заклинания. В Смоленской и Тверской областях, в Белоруссии это называли гуканьем.У родителей испрашивали "добро на песню". В Великий пост действует строгий запрет на пение вне храма, поэтому нужно было получить одобрение общины. Что интересно, старшие не могли отказать."Крестьяне трепетно относились к старинным обычаям. Например, жительница одного из русских сел всерьез уверяла меня: без благовещенских песен время остановится, будет очень плохо", — говорит Дорохова.На Благовещение пекли специальные круглые булочки — бабашки. Ими кормили скот. Считалось, что это помогает с приплодом. Особое внимание в этот день уделяли земле. "Бог в конце сентября "запирает землю на замок". А на весенний богородичный праздник — отпирает. Пахать раньше времени было нельзя", — рассказывает фольклорист.Простые люди, по ее словам, очень ждали праздника. Правда, название они немного переосмыслили: наступила весна, растаял снег — пришла пора сельскохозяйственных работ. Для крестьян, которые всецело зависели от земли, более благой вести и быть не могло.
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белоруссия
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2022
Никита Бизин
Никита Бизин
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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белоруссия, весна, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 07.04.2022 (обновлено: 08:09 07.04.2022)
 

"Не исполнишь — быть беде". Какой обряд Благовещения незаслуженно забыт

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубя в небо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубя в небо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают Благовещение. Хотя это одна из главных дат церковного календаря, ее значение известно далеко не всем верующим. Не много и тех, кто слышал о древних обычаях. О первом "весеннем празднике" христианства — в материале РИА Новости.

Необычный гость

Белый голубь, визит ангела и весть о рождении Христа — об этом упомянет, пожалуй, каждый, знакомый с Новым Заветом. События, связанные с Благовещением, подробно описаны в Евангелии от Луки.
Архангел Гавриил был послан в Назарет к Деве Марии. Та, увидев небесного духа, смутилась от фразы "Радуйся, благодатная!" Однако ангел успокоил, сказав: "Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус".
Удивленная Дева спросила: возможно ли такое, ведь она "не знает мужа". На тот момент 15-летняя Мария была обручена со старым плотником Иосифом. Однако архангел возвестил: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим".
Мария, свидетельствует евангелист Лука, со смирением приняла эти слова. Тем самым она, как учит Церковь, показала верующим пример покорности Господу.
Кстати, в церковном календаре столь значимое событие закрепилось не сразу. Лишь в III веке о нем вскользь упоминают богословы. К тому же христиане долго спорили, когда его отмечать.
© Фото : Scuola Grande di San RoccoТициан Вечеллио. Благовещение. 1535
Тициан Вечеллио. Благовещение. 1535 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : Scuola Grande di San Rocco
Тициан Вечеллио. Благовещение. 1535
В одних церквах считали, что за две-три недели до Рождества Христова. В других — за девять месяцев. Только в VI веке дата окончательно закрепилась: 25 марта (7 апреля по новому календарю).

Смысл гораздо глубже

Священнослужители подчеркивают: понять значение любого праздника можно благодаря вдумчивому чтению Евангелия. "Например, мы отмечаем Преображение Господне не потому, что Спаситель поднялся на гору и увидел там пророков Илию и Моисея, а потому, что Он преобразился и тем самым показал Себя во всей Своей славе", — говорит иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Так же и с Благовещением.
"Мария была девственницей, которую обручили с Иосифом, дабы тот сохранил ее чистоту, — рассуждает священник. — И вот ей сообщают: "Ты родишь". Как это должны воспринять взрослые дети Иосифа: непорочная девушка вдруг беременна? Они решат, что она блудница. И Мария, понимая это, тем не менее принимает слова архангела".
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкПравославный греческий храм в городе Назарете, построенный в честь благословения архангелом Гавриилом Девы Марии
Православный греческий храм в городе Назарете, построенный в честь благословения Девы Марии Архангелом Гавриилом - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Православный греческий храм в городе Назарете, построенный в честь благословения архангелом Гавриилом Девы Марии
Именно поэтому, подчеркивает иеромонах, Церковь и почитает ее безгрешной — за безусловное доверие к Богу. Самый известный символ духовной чистоты Богоматери — белый голубь.
Есть давняя русская традиция — на праздник выпускать птиц в небо. "В народном восприятии они считались особенно близкими к Господу существами. Отсюда и пошел обычай. Кстати, изначально нецерковный", — уточняет Феодорит (Сеньчуков).

Крестьянский праздник

На Руси вообще Благовещение быстро приобрело черты шумного гулянья сродни Масленице. Что весьма странно: праздник зачастую выпадает на Великий пост, когда веселье неуместно.
"Дело в том, что в древности славяне 25 марта отмечали день весеннего равноденствия — смерть Зимы и рождение Весны. И даже приняв христианство, об этом не забыли", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и дети выпускают голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и дети выпускают голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и дети выпускают голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля
Народные традиции Благовещения, по ее словам, действительно схожи с масленичными. Например, в деревнях в этот день избавлялись от всего старого. Ветошь складывали в кучу, а затем сжигали — как чучело Зимы. Также зазывали Весну: произносили особые заклинания. В Смоленской и Тверской областях, в Белоруссии это называли гуканьем.
У родителей испрашивали "добро на песню". В Великий пост действует строгий запрет на пение вне храма, поэтому нужно было получить одобрение общины. Что интересно, старшие не могли отказать.
"Крестьяне трепетно относились к старинным обычаям. Например, жительница одного из русских сел всерьез уверяла меня: без благовещенских песен время остановится, будет очень плохо", — говорит Дорохова.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкИкона "Благовещение"
Икона Благовещение - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Икона "Благовещение"
На Благовещение пекли специальные круглые булочки — бабашки. Ими кормили скот. Считалось, что это помогает с приплодом. Особое внимание в этот день уделяли земле. "Бог в конце сентября "запирает землю на замок". А на весенний богородичный праздник — отпирает. Пахать раньше времени было нельзя", — рассказывает фольклорист.
Простые люди, по ее словам, очень ждали праздника. Правда, название они немного переосмыслили: наступила весна, растаял снег — пришла пора сельскохозяйственных работ. Для крестьян, которые всецело зависели от земли, более благой вести и быть не могло.
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