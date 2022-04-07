https://ria.ru/20220407/bilayn-1782259029.html

Билайн готов помочь бизнесу в сфере облачных решений и защиты от киберугроз

Билайн готов помочь бизнесу в сфере облачных решений и защиты от киберугроз - РИА Новости, 07.04.2022

Билайн готов помочь бизнесу в сфере облачных решений и защиты от киберугроз

Компания "Вымпелком" (билайн) готова предоставить бизнесу свои облачные решения, а также сервисы для защиты от киберугроз взамен ушедших с российского рынка... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:19

2022-04-07T12:19

2022-04-07T12:19

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вымпелком

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (билайн) готова предоставить бизнесу свои облачные решения, а также сервисы для защиты от киберугроз взамен ушедших с российского рынка иностранных компаний и вендоров, сообщил в интервью РИА Новости директор Московского региона билайн Дмитрий Машин.Машин констатировал, что у B2B клиентов билайна кратно выросла потребность в защите от DDoS атак, а, следовательно, вырос и спрос на сервисы для защиты от DDoS и Web Application Firewall.По его словам, есть у билайна и решения для хранения и обработки массивов данных. "У нас есть собственный ресурс BeeCloud, емкости которого достаточно, и мы готовы любого клиента мигрировать в это облако. Плюс этого решения в круглосуточной сервисной поддержке IT-инфраструктуры. Все данные надежно защищены, хранятся на территории РФ, есть возможность аварийного восстановления на случай внештатных ситуаций", - заверил Машин.

https://ria.ru/20211205/bilayn-1762233402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, новости компаний - экономика, билайн, вымпелком