Билайн готов помочь бизнесу в сфере облачных решений и защиты от киберугроз
© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
© пресс-служба "Вымпелком"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (билайн) готова предоставить бизнесу свои облачные решения, а также сервисы для защиты от киберугроз взамен ушедших с российского рынка иностранных компаний и вендоров, сообщил в интервью РИА Новости директор Московского региона билайн Дмитрий Машин.
"У нас в портфеле есть готовые технические решения, которые реализуются на российских решениях. Это гарантирует клиентам масштабируемость и существенную экономию бюджета на закупку оборудования", - сказал он.
Машин констатировал, что у B2B клиентов билайна кратно выросла потребность в защите от DDoS атак, а, следовательно, вырос и спрос на сервисы для защиты от DDoS и Web Application Firewall.
"Сегодня подобным атакам подвергается не только крупный бизнес и госкорпорации, но также средние и малые предприятия. И чтобы обезопасить себя и своих клиентов бизнес ищет решения, которые позволят предотвратить взлом данных или остановку работы своих цифровых витрин, и здесь мы тоже готовы помочь", - отметил региональный директор билайна.
По его словам, есть у билайна и решения для хранения и обработки массивов данных. "У нас есть собственный ресурс BeeCloud, емкости которого достаточно, и мы готовы любого клиента мигрировать в это облако. Плюс этого решения в круглосуточной сервисной поддержке IT-инфраструктуры. Все данные надежно защищены, хранятся на территории РФ, есть возможность аварийного восстановления на случай внештатных ситуаций", - заверил Машин.
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