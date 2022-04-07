Рейтинг@Mail.ru
Билайн готов помочь бизнесу в сфере облачных решений и защиты от киберугроз - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/bilayn-1782259029.html
Билайн готов помочь бизнесу в сфере облачных решений и защиты от киберугроз
Билайн готов помочь бизнесу в сфере облачных решений и защиты от киберугроз - РИА Новости, 07.04.2022
Билайн готов помочь бизнесу в сфере облачных решений и защиты от киберугроз
Компания "Вымпелком" (билайн) готова предоставить бизнесу свои облачные решения, а также сервисы для защиты от киберугроз взамен ушедших с российского рынка... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:19
2022-04-07T12:19
экономика
технологии
россия
новости компаний - экономика
билайн
вымпелком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754527050_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_abe268f83e169173b767ddff13d7f068.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (билайн) готова предоставить бизнесу свои облачные решения, а также сервисы для защиты от киберугроз взамен ушедших с российского рынка иностранных компаний и вендоров, сообщил в интервью РИА Новости директор Московского региона билайн Дмитрий Машин.Машин констатировал, что у B2B клиентов билайна кратно выросла потребность в защите от DDoS атак, а, следовательно, вырос и спрос на сервисы для защиты от DDoS и Web Application Firewall.По его словам, есть у билайна и решения для хранения и обработки массивов данных. "У нас есть собственный ресурс BeeCloud, емкости которого достаточно, и мы готовы любого клиента мигрировать в это облако. Плюс этого решения в круглосуточной сервисной поддержке IT-инфраструктуры. Все данные надежно защищены, хранятся на территории РФ, есть возможность аварийного восстановления на случай внештатных ситуаций", - заверил Машин.
https://ria.ru/20211205/bilayn-1762233402.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754527050_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_7595a457f7e8b1b21d8b44d1f15202a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, новости компаний - экономика, билайн, вымпелком
12:19 07.04.2022
 

Билайн готов помочь бизнесу в сфере облачных решений и защиты от киберугроз

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (билайн) готова предоставить бизнесу свои облачные решения, а также сервисы для защиты от киберугроз взамен ушедших с российского рынка иностранных компаний и вендоров, сообщил в интервью РИА Новости директор Московского региона билайн Дмитрий Машин.
"У нас в портфеле есть готовые технические решения, которые реализуются на российских решениях. Это гарантирует клиентам масштабируемость и существенную экономию бюджета на закупку оборудования", - сказал он.
Машин констатировал, что у B2B клиентов билайна кратно выросла потребность в защите от DDoS атак, а, следовательно, вырос и спрос на сервисы для защиты от DDoS и Web Application Firewall.
"Сегодня подобным атакам подвергается не только крупный бизнес и госкорпорации, но также средние и малые предприятия. И чтобы обезопасить себя и своих клиентов бизнес ищет решения, которые позволят предотвратить взлом данных или остановку работы своих цифровых витрин, и здесь мы тоже готовы помочь", - отметил региональный директор билайна.
По его словам, есть у билайна и решения для хранения и обработки массивов данных. "У нас есть собственный ресурс BeeCloud, емкости которого достаточно, и мы готовы любого клиента мигрировать в это облако. Плюс этого решения в круглосуточной сервисной поддержке IT-инфраструктуры. Все данные надежно защищены, хранятся на территории РФ, есть возможность аварийного восстановления на случай внештатных ситуаций", - заверил Машин.
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря 2021, 11:04
Билайн применит идеи призеров "Цифрового прорыва" в своих продуктах
 
ЭкономикаТехнологииРоссияНовости компаний - ЭкономикаБилайнВымпелКом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала