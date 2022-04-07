11:24 07.04.2022 (обновлено: 11:27 07.04.2022)
Обвинения в адрес Белоруссии безосновательны, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко заявил, что Белоруссию объявили "пособником агрессора" безосновательно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия безосновательно была объявлена "пособником агрессора", Запад не заметил ее попытки помочь диалогу между сторонами конфликта, передает Sputnik Беларусь.
Он напомнил, что почти сразу после начала активной фазы спецоперации РФ на Украине Белоруссия постаралась наладить диалог между сторонами конфликта.
"Однако профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе. Бездоказательно и безосновательно Беларусь была объявлена "пособником агрессора", - сказал Лукашенко на расширенном заседании совбеза Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.