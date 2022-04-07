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Обвинения в адрес Белоруссии безосновательны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.04.2022
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Обвинения в адрес Белоруссии безосновательны, заявил Лукашенко
Обвинения в адрес Белоруссии безосновательны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.04.2022
Обвинения в адрес Белоруссии безосновательны, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия безосновательно была объявлена "пособником агрессора", Запад не заметил ее попытки помочь... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:24
2022-04-07T11:27
в мире
владимир путин
белоруссия
россия
украина
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МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия безосновательно была объявлена "пособником агрессора", Запад не заметил ее попытки помочь диалогу между сторонами конфликта, передает Sputnik Беларусь.Он напомнил, что почти сразу после начала активной фазы спецоперации РФ на Украине Белоруссия постаралась наладить диалог между сторонами конфликта."Однако профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе. Бездоказательно и безосновательно Беларусь была объявлена "пособником агрессора", - сказал Лукашенко на расширенном заседании совбеза Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782240389.html
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в мире, владимир путин, белоруссия, россия, украина
11:24 07.04.2022 (обновлено: 11:27 07.04.2022)
 
Обвинения в адрес Белоруссии безосновательны, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко заявил, что Белоруссию объявили "пособником агрессора" безосновательно

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия безосновательно была объявлена "пособником агрессора", Запад не заметил ее попытки помочь диалогу между сторонами конфликта, передает Sputnik Беларусь.
Он напомнил, что почти сразу после начала активной фазы спецоперации РФ на Украине Белоруссия постаралась наладить диалог между сторонами конфликта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 11:18
Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада
"Однако профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе. Бездоказательно и безосновательно Беларусь была объявлена "пособником агрессора", - сказал Лукашенко на расширенном заседании совбеза Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 11:18
Лукашенко заявил о формировании "водораздела" между Востоком и Западом
 
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