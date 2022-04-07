https://ria.ru/20220407/belgorod-1782267608.html

Мэр Белгорода назвал сообщения о приглашении на земляные работы фейком

Мэр Белгорода назвал сообщения о приглашении на земляные работы фейком - РИА Новости, 07.04.2022

Мэр Белгорода назвал сообщения о приглашении на земляные работы фейком

Мэр Белгорода Антон Иванов назвал фейком информацию о приглашении граждан от имени властей на земляные работы в окрестностях города с бесплатным ужином в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:41

2022-04-07T12:41

2022-04-07T12:41

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Мэр Белгорода Антон Иванов назвал фейком информацию о приглашении граждан от имени властей на земляные работы в окрестностях города с бесплатным ужином в награду.Иванов написал в своем Telegram-канале, что мэрия Белгорода в последнее время в центре внимания "фейк-индустрии"."Очередная "новость" - приглашения на земляные работы "за еду". Горожане присылают странные сообщения, которые они получили вчера по телефону с украинских номеров и на электронную почту. Патриотов приглашали на сбор у мэрии сегодня вечером, чтобы отправиться на земляные работы в окрестностях Белгорода. Награда за патриотический порыв - гарантия ужина", - написал мэр.Он призвал горожан "легче и по возможности с юмором" относиться к информационной атаке и ориентироваться только на проверенные источники.Ранее во вторник глава Шебекинского городского округа Белгородской области, который находится на границе с Украиной, Владимир Жданов записал видеообращение к жителям, рассказав, что земляные работы на территории округа организованы ради безопасности жителей. При этом Жданов добавил, что как человек военный, он привык перестраховываться. Деталей Жданов не пояснил.В прошлую пятницу в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".Позже, днем в пятницу, жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгород, белгородская область