https://ria.ru/20220407/belgorod-1782267608.html
Мэр Белгорода назвал сообщения о приглашении на земляные работы фейком
Мэр Белгорода назвал сообщения о приглашении на земляные работы фейком - РИА Новости, 07.04.2022
Мэр Белгорода назвал сообщения о приглашении на земляные работы фейком
Мэр Белгорода Антон Иванов назвал фейком информацию о приглашении граждан от имени властей на земляные работы в окрестностях города с бесплатным ужином в... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:41
2022-04-07T12:41
2022-04-07T12:41
общество
белгород
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Мэр Белгорода Антон Иванов назвал фейком информацию о приглашении граждан от имени властей на земляные работы в окрестностях города с бесплатным ужином в награду.Иванов написал в своем Telegram-канале, что мэрия Белгорода в последнее время в центре внимания "фейк-индустрии"."Очередная "новость" - приглашения на земляные работы "за еду". Горожане присылают странные сообщения, которые они получили вчера по телефону с украинских номеров и на электронную почту. Патриотов приглашали на сбор у мэрии сегодня вечером, чтобы отправиться на земляные работы в окрестностях Белгорода. Награда за патриотический порыв - гарантия ужина", - написал мэр.Он призвал горожан "легче и по возможности с юмором" относиться к информационной атаке и ориентироваться только на проверенные источники.Ранее во вторник глава Шебекинского городского округа Белгородской области, который находится на границе с Украиной, Владимир Жданов записал видеообращение к жителям, рассказав, что земляные работы на территории округа организованы ради безопасности жителей. При этом Жданов добавил, что как человек военный, он привык перестраховываться. Деталей Жданов не пояснил.В прошлую пятницу в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".Позже, днем в пятницу, жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.
https://ria.ru/20220405/feyk-1781910502.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_01cc44880722088039b901cb45e57700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгород, белгородская область
Мэр Белгорода назвал сообщения о приглашении на земляные работы фейком
Мэр Белгорода Иванов назвал сообщения о приглашении граждан на земляные работы фейком
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости.
Мэр Белгорода Антон Иванов назвал
фейком информацию о приглашении граждан от имени властей на земляные работы в окрестностях города с бесплатным ужином в награду.
Иванов написал в своем Telegram-канале
, что мэрия Белгорода
в последнее время в центре внимания "фейк-индустрии".
"Очередная "новость" - приглашения на земляные работы "за еду". Горожане присылают странные сообщения, которые они получили вчера по телефону с украинских номеров и на электронную почту. Патриотов приглашали на сбор у мэрии сегодня вечером, чтобы отправиться на земляные работы в окрестностях Белгорода. Награда за патриотический порыв - гарантия ужина", - написал мэр.
Он призвал горожан "легче и по возможности с юмором" относиться к информационной атаке и ориентироваться только на проверенные источники.
Ранее во вторник глава Шебекинского городского округа Белгородской области, который находится на границе с Украиной, Владимир Жданов записал видеообращение к жителям, рассказав, что земляные работы на территории округа организованы ради безопасности жителей. При этом Жданов добавил, что как человек военный, он привык перестраховываться. Деталей Жданов не пояснил.
В прошлую пятницу в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
Позже, днем в пятницу, жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.