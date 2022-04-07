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Юрист объяснила, когда суд может отказать вам в банкротстве - РИА Новости, 07.04.2022
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Юрист объяснила, когда суд может отказать вам в банкротстве
Юрист объяснила, когда суд может отказать вам в банкротстве - РИА Новости, 07.04.2022
Юрист объяснила, когда суд может отказать вам в банкротстве
С помощью процедуры банкротства можно списать почти все долги, однако из этого правила есть исключения. Более того, в ряде случаев должнику могут отказать в... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T02:17
2022-04-07T02:17
экономика
россия
банкротство
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. С помощью процедуры банкротства можно списать почти все долги, однако из этого правила есть исключения. Более того, в ряде случаев должнику могут отказать в банкротстве, рассказывает агентству “Прайм” доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.При этом в законе прописаны вполне конкретные требования, без выполнения которых обратившемуся могут отказать в праве на банкротство, указывает эксперт.Прежде всего, физлицо должно иметь российское гражданство, а во-вторых, ему следует доказать неспособность самостоятельно погасить долги по независящим обстоятельством. Необходимо собрать немало документов, доказывающих, например, невозможность дальнейшего трудоустройства и т.п. Помимо этого, необходимо оплатить госпошлину и услуги финуправляющего. Без этого риск отказа в банкротстве повышается.
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экономика, россия, банкротство
02:17 07.04.2022
 
Юрист объяснила, когда суд может отказать вам в банкротстве

Юрист Касаткина предупредила, что банкротом нельзя стать при долге меньше 50 тысяч рублей

© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Пустой кошелек
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. С помощью процедуры банкротства можно списать почти все долги, однако из этого правила есть исключения. Более того, в ряде случаев должнику могут отказать в банкротстве, рассказывает агентству “Прайм” доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.
“Для того чтобы гражданин смог объявить себя банкротом, он должен иметь задолженности перед банком, организациями или третьими лицами в размере от 50 до 500 тысяч рублей и не иметь возможности расплатиться в течение как минимум трех месяцев. Кроме того, подать заявление на банкротство можно, если после уплаты всех кредитных обязательств от вашего дохода на руках остается меньше прожиточного минимума", - отмечает Касаткина.
При этом в законе прописаны вполне конкретные требования, без выполнения которых обратившемуся могут отказать в праве на банкротство, указывает эксперт.
Прежде всего, физлицо должно иметь российское гражданство, а во-вторых, ему следует доказать неспособность самостоятельно погасить долги по независящим обстоятельством. Необходимо собрать немало документов, доказывающих, например, невозможность дальнейшего трудоустройства и т.п. Помимо этого, необходимо оплатить госпошлину и услуги финуправляющего. Без этого риск отказа в банкротстве повышается.
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