https://ria.ru/20220407/bankrotstvo-1782199360.html

Юрист объяснила, когда суд может отказать вам в банкротстве

Юрист объяснила, когда суд может отказать вам в банкротстве - РИА Новости, 07.04.2022

Юрист объяснила, когда суд может отказать вам в банкротстве

С помощью процедуры банкротства можно списать почти все долги, однако из этого правила есть исключения. Более того, в ряде случаев должнику могут отказать в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T02:17

2022-04-07T02:17

2022-04-07T02:17

экономика

россия

банкротство

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. С помощью процедуры банкротства можно списать почти все долги, однако из этого правила есть исключения. Более того, в ряде случаев должнику могут отказать в банкротстве, рассказывает агентству “Прайм” доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.При этом в законе прописаны вполне конкретные требования, без выполнения которых обратившемуся могут отказать в праве на банкротство, указывает эксперт.Прежде всего, физлицо должно иметь российское гражданство, а во-вторых, ему следует доказать неспособность самостоятельно погасить долги по независящим обстоятельством. Необходимо собрать немало документов, доказывающих, например, невозможность дальнейшего трудоустройства и т.п. Помимо этого, необходимо оплатить госпошлину и услуги финуправляющего. Без этого риск отказа в банкротстве повышается.

https://ria.ru/20220331/bankrotstvo-1781067218.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, банкротство