Юрист объяснила, когда суд может отказать вам в банкротстве
Юрист Касаткина предупредила, что банкротом нельзя стать при долге меньше 50 тысяч рублей
Пустой кошелек
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. С помощью процедуры банкротства можно списать почти все долги, однако из этого правила есть исключения. Более того, в ряде случаев должнику могут отказать в банкротстве, рассказывает агентству “Прайм” доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.
“Для того чтобы гражданин смог объявить себя банкротом, он должен иметь задолженности перед банком, организациями или третьими лицами в размере от 50 до 500 тысяч рублей и не иметь возможности расплатиться в течение как минимум трех месяцев. Кроме того, подать заявление на банкротство можно, если после уплаты всех кредитных обязательств от вашего дохода на руках остается меньше прожиточного минимума", - отмечает Касаткина.
При этом в законе прописаны вполне конкретные требования, без выполнения которых обратившемуся могут отказать в праве на банкротство, указывает эксперт.
Прежде всего, физлицо должно иметь российское гражданство, а во-вторых, ему следует доказать неспособность самостоятельно погасить долги по независящим обстоятельством. Необходимо собрать немало документов, доказывающих, например, невозможность дальнейшего трудоустройства и т.п. Помимо этого, необходимо оплатить госпошлину и услуги финуправляющего. Без этого риск отказа в банкротстве повышается.