https://ria.ru/20220407/bakhreyn-1782331599.html

Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля

Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля - РИА Новости, 07.04.2022

Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля

Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф бен Рашид Аз-Зайяни передал президенту России Владимиру Путину приветствие от короля Бахрейна Хамада аль Халифа в начале... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:07

2022-04-07T16:07

2022-04-07T16:07

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бахрейн

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф бен Рашид Аз-Зайяни передал президенту России Владимиру Путину приветствие от короля Бахрейна Хамада аль Халифа в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Пользуясь случаем, позвольте также передать самые тёплые приветствия и наилучшие пожелания от его величества короля Хамада аль Халифа, а также от наследного принца, представителя совета министров Салмана аль Халифа, адресованные президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", - сказал он в начале переговоров с Сергеем Лавровым.Он добавил, что в Бахрейне высоко ценят продвинутый характер отношений с Россией и отмечают значительную роль РФ в укреплении международных мира и безопасности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, бахрейн