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Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля - РИА Новости, 07.04.2022
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Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля
Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля - РИА Новости, 07.04.2022
Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля
Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф бен Рашид Аз-Зайяни передал президенту России Владимиру Путину приветствие от короля Бахрейна Хамада аль Халифа в начале... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:07
2022-04-07T16:07
в мире
россия
бахрейн
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф бен Рашид Аз-Зайяни передал президенту России Владимиру Путину приветствие от короля Бахрейна Хамада аль Халифа в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Пользуясь случаем, позвольте также передать самые тёплые приветствия и наилучшие пожелания от его величества короля Хамада аль Халифа, а также от наследного принца, представителя совета министров Салмана аль Халифа, адресованные президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", - сказал он в начале переговоров с Сергеем Лавровым.Он добавил, что в Бахрейне высоко ценят продвинутый характер отношений с Россией и отмечают значительную роль РФ в укреплении международных мира и безопасности.
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в мире, россия, бахрейн
16:07 07.04.2022
 
Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля

Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля Абдель Латыф бен Рашид Аз-Зайяни

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа
Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф бен Рашид Аз-Зайяни передал президенту России Владимиру Путину приветствие от короля Бахрейна Хамада аль Халифа в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Пользуясь случаем, позвольте также передать самые тёплые приветствия и наилучшие пожелания от его величества короля Хамада аль Халифа, а также от наследного принца, представителя совета министров Салмана аль Халифа, адресованные президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", - сказал он в начале переговоров с Сергеем Лавровым.
Он добавил, что в Бахрейне высоко ценят продвинутый характер отношений с Россией и отмечают значительную роль РФ в укреплении международных мира и безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 16:24
Путин провел разговор с королем Бахрейна
 
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