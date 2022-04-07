https://ria.ru/20220407/bakhreyn-1782331599.html
Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля
Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля - РИА Новости, 07.04.2022
Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля
Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф бен Рашид Аз-Зайяни передал президенту России Владимиру Путину приветствие от короля Бахрейна Хамада аль Халифа в начале... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:07
2022-04-07T16:07
2022-04-07T16:07
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф бен Рашид Аз-Зайяни передал президенту России Владимиру Путину приветствие от короля Бахрейна Хамада аль Халифа в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Пользуясь случаем, позвольте также передать самые тёплые приветствия и наилучшие пожелания от его величества короля Хамада аль Халифа, а также от наследного принца, представителя совета министров Салмана аль Халифа, адресованные президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", - сказал он в начале переговоров с Сергеем Лавровым.Он добавил, что в Бахрейне высоко ценят продвинутый характер отношений с Россией и отмечают значительную роль РФ в укреплении международных мира и безопасности.
https://ria.ru/20220315/bakhreyn-1778292241.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бахрейн
Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля
Глава МИД Бахрейна передал приветствие Путину от короля Абдель Латыф бен Рашид Аз-Зайяни
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Бахрейна Абдель Латыф бен Рашид Аз-Зайяни передал президенту России Владимиру Путину приветствие от короля Бахрейна Хамада аль Халифа в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Пользуясь случаем, позвольте также передать самые тёплые приветствия и наилучшие пожелания от его величества короля Хамада аль Халифа, а также от наследного принца, представителя совета министров Салмана аль Халифа, адресованные президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", - сказал он в начале переговоров с Сергеем Лавровым.
Он добавил, что в Бахрейне
высоко ценят продвинутый характер отношений с Россией
и отмечают значительную роль РФ в укреплении международных мира и безопасности.