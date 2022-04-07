https://ria.ru/20220407/avstraliya-1782380753.html

Россия внесла в черный список 228 граждан Австралии

Россия внесла в черный список 228 граждан Австралии - РИА Новости, 07.04.2022

Россия внесла в черный список 228 граждан Австралии

Москва внесла 228 граждан Австралии, в том числе премьер-министра Скотта Моррисона и главу минобороны страны Питера Даттона, в черный список, заявило... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:02

2022-04-07T19:02

2022-04-07T20:04

москва

россия

австралия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Москва внесла 228 граждан Австралии, в том числе премьер-министра Скотта Моррисона и главу минобороны страны Питера Даттона, в черный список, заявило министерство иностранных дел России.В ведомстве отметили, что Канберра в безоглядном русофобском запале ввела санкции, которые затронули высших руководителей Российской Федерации и практически весь депутатский корпус."В ответ с 7 апреля с.г. в "стоп-лист" лиц, которым закрыт въезд в Россию, включаются члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний", - говорится в заявлении министерства.Оно отметило, что шаг предпринят в порядке реакции на действия нынешнего австралийского правительства. Опубликован список из 228 человек.Россия в ближайшее время расширит санкционный "черный список" за счет включения в него австралийских военных, бизнесменов, экспертов, заявил МИД РФ."В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного "черного списка" за счет включения в него австралийских военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон, которые способствуют разжиганию негативного отношения к нашей стране", - говорится в заявлении.В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что "каждый антироссийский шаг – от введения новых персональных санкций до ограничения двусторонних экономических отношений, что наносит ущерб интересам самих австралийцев – получит решительный отпор".

https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781973778.html

https://ria.ru/20220405/avstraliya-1781800360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, австралия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)