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Археологи нашли загадочные гигантские сферы в Коста-Рике - РИА Новости, 07.04.2022
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Культура
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Археологи нашли загадочные гигантские сферы в Коста-Рике
Археологи нашли загадочные гигантские сферы в Коста-Рике - РИА Новости, 07.04.2022
Археологи нашли загадочные гигантские сферы в Коста-Рике
Археологи раскопали гигантские каменные сферы в дельте реки Дикис и на острове Исла-дель-Каньо в Коста-Рике, сообщает Heritage Daily. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T06:54
2022-04-07T06:54
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Археологи раскопали гигантские каменные сферы в дельте реки Дикис и на острове Исла-дель-Каньо в Коста-Рике, сообщает Heritage Daily.Эти сооружения находили и ранее. С 1930-х годов обнаружено уже более 300 подобных конструкций. Их относят к древней культуре Дикис. Ученые пока не выяснили, в чем именно заключалось предназначение этих каменных глыб. Известно лишь, что они располагались в важных зонах и стояли рядами на общественных площадях или вдоль подходов к домам правящей элиты.Культура Дикис возникла вдоль реки Гранде де Терраба в Коста-Рике. Ее представители разработали сложные социальные, политические и экономические системы для управления обществом. Своего пика эта культура достигла в 800 — 1500 годы. Многие поселения Дикис в то время превратились в большие города с мощеными участками, а ее ремесленники создавали искусные изделия из керамики, кости и золота. Считается, что они же изготавливали гигантские каменные сферы.
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новости культуры, археология, коста-рика
06:54 07.04.2022
 
Археологи нашли загадочные гигантские сферы в Коста-Рике

Археологи раскопали гигантские каменные сферы в дельте реки Дикис в Коста-Рике

© Фото : Instituto Nacional de Antropología e HistoriaКаменные сферы в Коста-Рике
Каменные сферы в Коста-Рике - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Instituto Nacional de Antropología e Historia
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Археологи раскопали гигантские каменные сферы в дельте реки Дикис и на острове Исла-дель-Каньо в Коста-Рике, сообщает Heritage Daily.
Эти сооружения находили и ранее. С 1930-х годов обнаружено уже более 300 подобных конструкций. Их относят к древней культуре Дикис. Ученые пока не выяснили, в чем именно заключалось предназначение этих каменных глыб. Известно лишь, что они располагались в важных зонах и стояли рядами на общественных площадях или вдоль подходов к домам правящей элиты.
Культура Дикис возникла вдоль реки Гранде де Терраба в Коста-Рике. Ее представители разработали сложные социальные, политические и экономические системы для управления обществом.
Своего пика эта культура достигла в 800 — 1500 годы. Многие поселения Дикис в то время превратились в большие города с мощеными участками, а ее ремесленники создавали искусные изделия из керамики, кости и золота. Считается, что они же изготавливали гигантские каменные сферы.
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