https://ria.ru/20220407/archeology-1782167905.html
Археологи нашли загадочные гигантские сферы в Коста-Рике
Археологи нашли загадочные гигантские сферы в Коста-Рике - РИА Новости, 07.04.2022
Археологи нашли загадочные гигантские сферы в Коста-Рике
Археологи раскопали гигантские каменные сферы в дельте реки Дикис и на острове Исла-дель-Каньо в Коста-Рике, сообщает Heritage Daily. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T06:54
2022-04-07T06:54
2022-04-07T06:54
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Археологи раскопали гигантские каменные сферы в дельте реки Дикис и на острове Исла-дель-Каньо в Коста-Рике, сообщает Heritage Daily.Эти сооружения находили и ранее. С 1930-х годов обнаружено уже более 300 подобных конструкций. Их относят к древней культуре Дикис. Ученые пока не выяснили, в чем именно заключалось предназначение этих каменных глыб. Известно лишь, что они располагались в важных зонах и стояли рядами на общественных площадях или вдоль подходов к домам правящей элиты.Культура Дикис возникла вдоль реки Гранде де Терраба в Коста-Рике. Ее представители разработали сложные социальные, политические и экономические системы для управления обществом. Своего пика эта культура достигла в 800 — 1500 годы. Многие поселения Дикис в то время превратились в большие города с мощеными участками, а ее ремесленники создавали искусные изделия из керамики, кости и золота. Считается, что они же изготавливали гигантские каменные сферы.
https://ria.ru/20220329/pompeii-1780716677.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, коста-рика
Археологи нашли загадочные гигантские сферы в Коста-Рике
Археологи раскопали гигантские каменные сферы в дельте реки Дикис в Коста-Рике
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Археологи раскопали гигантские каменные сферы в дельте реки Дикис и на острове Исла-дель-Каньо в Коста-Рике, сообщает
Heritage Daily.
Эти сооружения находили и ранее. С 1930-х годов обнаружено уже более 300 подобных конструкций. Их относят к древней культуре Дикис. Ученые пока не выяснили, в чем именно заключалось предназначение этих каменных глыб. Известно лишь, что они располагались в важных зонах и стояли рядами на общественных площадях или вдоль подходов к домам правящей элиты.
Культура Дикис возникла вдоль реки Гранде де Терраба в Коста-Рике. Ее представители разработали сложные социальные, политические и экономические системы для управления обществом.
Своего пика эта культура достигла в 800 — 1500 годы. Многие поселения Дикис в то время превратились в большие города с мощеными участками, а ее ремесленники создавали искусные изделия из керамики, кости и золота. Считается, что они же изготавливали гигантские каменные сферы.