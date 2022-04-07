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Нарышкин: НАТО хочет превратить Украину для России в подобие Афганистана - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/afganistan-1782250052.html
Нарышкин: НАТО хочет превратить Украину для России в подобие Афганистана
Нарышкин: НАТО хочет превратить Украину для России в подобие Афганистана - РИА Новости, 07.04.2022
Нарышкин: НАТО хочет превратить Украину для России в подобие Афганистана
НАТО будет стараться превратить Украину для России в подобие Афганистана, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:43
2022-04-07T11:53
сергей нарышкин
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
афганистан
украина
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. НАТО будет стараться превратить Украину для России в подобие Афганистана, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он отметил, что НАТО, как подчеркивают американские "стратеги", должна постараться превратить Украину для России в подобие Афганистана для СССР.По мнению директора СВР, для тех, кто "хоть немного знаком с историей и географией", очевидна абсолютная неуместность и стратегическая провальность подобной аналогии."Впрочем, стоит ли ждать многого от лидеров, которые путают Мариуполь с Метрополем и считают Воронеж и Ростов-на-Дону украинскими городами?!" - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
мариуполь
афганистан
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сергей нарышкин, мариуполь, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, афганистан, украина
11:43 07.04.2022 (обновлено: 11:53 07.04.2022)
 
Нарышкин: НАТО хочет превратить Украину для России в подобие Афганистана

Глава СВР Нарышкин: НАТО хочет превратить Украину для России в подобие Афганистана

© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди везут на велосипедах бревна в Левобережном районе Мариуполя
Люди везут на велосипедах бревна в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди везут на велосипедах бревна в Левобережном районе Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. НАТО будет стараться превратить Украину для России в подобие Афганистана, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он отметил, что НАТО, как подчеркивают американские "стратеги", должна постараться превратить Украину для России в подобие Афганистана для СССР.
По мнению директора СВР, для тех, кто "хоть немного знаком с историей и географией", очевидна абсолютная неуместность и стратегическая провальность подобной аналогии.
"Впрочем, стоит ли ждать многого от лидеров, которые путают Мариуполь с Метрополем и считают Воронеж и Ростов-на-Дону украинскими городами?!" - подчеркнул он.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей НарышкинМариупольСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОАфганистанУкраина
 
 
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