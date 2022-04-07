https://ria.ru/20220407/afganistan-1782250052.html

Нарышкин: НАТО хочет превратить Украину для России в подобие Афганистана

Нарышкин: НАТО хочет превратить Украину для России в подобие Афганистана - РИА Новости, 07.04.2022

Нарышкин: НАТО хочет превратить Украину для России в подобие Афганистана

НАТО будет стараться превратить Украину для России в подобие Афганистана, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:43

2022-04-07T11:43

2022-04-07T11:53

сергей нарышкин

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

афганистан

украина

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. НАТО будет стараться превратить Украину для России в подобие Афганистана, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он отметил, что НАТО, как подчеркивают американские "стратеги", должна постараться превратить Украину для России в подобие Афганистана для СССР.По мнению директора СВР, для тех, кто "хоть немного знаком с историей и географией", очевидна абсолютная неуместность и стратегическая провальность подобной аналогии."Впрочем, стоит ли ждать многого от лидеров, которые путают Мариуполь с Метрополем и считают Воронеж и Ростов-на-Дону украинскими городами?!" - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

мариуполь

афганистан

украина

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Влада Копылова

сергей нарышкин, мариуполь, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, афганистан, украина