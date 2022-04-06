https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782092288.html

Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом

Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом - РИА Новости, 06.04.2022

Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, отметив, что он был истинным патриотом, всю РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:31

2022-04-06T14:31

2022-04-06T14:48

общество

владимир жириновский

умер владимир жириновский

политика

вячеслав володин

россия

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, отметив, что он был истинным патриотом, всю жизнь посвятившим служению Родине, сообщается на сайте кабмина.Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский."Не стало Владимира Вольфовича Жириновского – создателя и бессменного руководителя ЛДПР, одного из самых ярких политиков, авторитетного государственного деятеля, человека неординарного. Владимир Вольфович был истинным патриотом, всю свою жизнь посвятившим служению Родине, миллионам наших граждан", - говорится в сообщении.Мишустин отметил, что Жириновский пользовался доверием избирателей и как лидер ЛДПР, депутат всех созывов Госдумы, внес большой вклад в развитие страны и совершенствование законодательства. Глава кабмина подчеркнул, что Жириновский также всегда профессионально и последовательно отстаивал интересы россиян, заботился об улучшении их жизни и благополучии."Все, кто знал Владимира Вольфовича Жириновского, ценили его как многогранную личность, уважали за принципиальность, решительность и целеустремленность, за личную порядочность и доброжелательность. Таким он и останется в нашей памяти, наших сердцах. Прошу передать глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Владимира Вольфовича Жириновского", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220406/putin-1782086439.html

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782083893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир жириновский, умер владимир жириновский, политика, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр