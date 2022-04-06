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Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом - РИА Новости, 06.04.2022
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Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом
Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом - РИА Новости, 06.04.2022
Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, отметив, что он был истинным патриотом, всю РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:31
2022-04-06T14:48
общество
владимир жириновский
умер владимир жириновский
политика
вячеслав володин
россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, отметив, что он был истинным патриотом, всю жизнь посвятившим служению Родине, сообщается на сайте кабмина.Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский."Не стало Владимира Вольфовича Жириновского – создателя и бессменного руководителя ЛДПР, одного из самых ярких политиков, авторитетного государственного деятеля, человека неординарного. Владимир Вольфович был истинным патриотом, всю свою жизнь посвятившим служению Родине, миллионам наших граждан", - говорится в сообщении.Мишустин отметил, что Жириновский пользовался доверием избирателей и как лидер ЛДПР, депутат всех созывов Госдумы, внес большой вклад в развитие страны и совершенствование законодательства. Глава кабмина подчеркнул, что Жириновский также всегда профессионально и последовательно отстаивал интересы россиян, заботился об улучшении их жизни и благополучии."Все, кто знал Владимира Вольфовича Жириновского, ценили его как многогранную личность, уважали за принципиальность, решительность и целеустремленность, за личную порядочность и доброжелательность. Таким он и останется в нашей памяти, наших сердцах. Прошу передать глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Владимира Вольфовича Жириновского", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220406/putin-1782086439.html
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общество, владимир жириновский, умер владимир жириновский, политика, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр
14:31 06.04.2022 (обновлено: 14:48 06.04.2022)
 
Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом

Премьер Мишустин назвал Жириновского патриотом, посвятившим жизнь служению родине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, отметив, что он был истинным патриотом, всю жизнь посвятившим служению Родине, сообщается на сайте кабмина.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
14:08
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
"Не стало Владимира Вольфовича Жириновского – создателя и бессменного руководителя ЛДПР, одного из самых ярких политиков, авторитетного государственного деятеля, человека неординарного. Владимир Вольфович был истинным патриотом, всю свою жизнь посвятившим служению Родине, миллионам наших граждан", - говорится в сообщении.
Мишустин отметил, что Жириновский пользовался доверием избирателей и как лидер ЛДПР, депутат всех созывов Госдумы, внес большой вклад в развитие страны и совершенствование законодательства. Глава кабмина подчеркнул, что Жириновский также всегда профессионально и последовательно отстаивал интересы россиян, заботился об улучшении их жизни и благополучии.
"Все, кто знал Владимира Вольфовича Жириновского, ценили его как многогранную личность, уважали за принципиальность, решительность и целеустремленность, за личную порядочность и доброжелательность. Таким он и останется в нашей памяти, наших сердцах. Прошу передать глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Владимира Вольфовича Жириновского", - добавляется в сообщении.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
13:58
Жириновский был глубоко эрудированным человеком, заявил Медведев
 
ОбществоВладимир ЖириновскийУмер Владимир ЖириновскийПолитикаВячеслав ВолодинРоссияГосдума РФЛДПР
 
 
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