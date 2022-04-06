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"Я счастливый — сказал все, что хотел". Каким запомнили Жириновского

"Я счастливый — сказал все, что хотел". Каким запомнили Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022

"Я счастливый — сказал все, что хотел". Каким запомнили Жириновского

Ушел из жизни один из самых популярных и харизматичных политиков страны. Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский шесть раз участвовал в выборах президента... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:48

2022-04-06T14:48

2022-04-06T16:43

политика

владимир жириновский

леонид брежнев

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кпсс

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Алена Казакова, Михаил Катков. Ушел из жизни один из самых популярных и харизматичных политиков страны. Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский шесть раз участвовал в выборах президента. Его высказывания и суждения всегда были хлесткими, резкими, вызывали разную реакцию, но в том, что он искренне переживал за судьбу России, сомнений ни у кого не было.Смелый и харизматичный ораторО смерти Жириновского первым сообщил Вячеслав Володин. "Талантливый политик, человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел", — сказал спикер Госдумы. После минуты молчания в парламенте объявили часовой перерыв.В официальном Telegram-канале фракции ЛДПР опубликовали сообщение: "Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим". Там также отмечалось, что Жириновский был великим лидером, который в самые критические, страшные дни знал, что делать, как быть. В партии считают своего руководителя пророком и практически ясновидцем.Яркий оратор, полемист, открытый к общению человек — так отозвался о Жириновском Владимир Путин. "Он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России", — говорится в телеграмме главы государства.Жириновский никогда не боялся предлагать новаторские идеи, напомнил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "Бескомпромиссный борец за национальные интересы страны", — подчеркнул руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.Долгая и тяжелая болезньВторого февраля Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу с "омикроном". Поражение легких — больше 50 процентов. Самочувствие стремительно ухудшилось на фоне сопутствующих заболеваний. К вечеру девятого числа врачи подключили пациента к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.Состояние стабилизировали, и 11 марта Жириновский пришел в сознание. Его перевели в палату, где политик мог общаться с подчиненными через защитную стеклянную перегородку. Врачи разрешили пользоваться тремя мобильными телефонами, выдали книги и рабочие документы. Владимир Вольфович энергично взялся за дело, раздавал партийные поручения. Однако это продолжалось недолго.В пресс-службе Минздрава России сообщили, что медики до последнего боролись за жизнь Владимира Жириновского. Смерть наступила из-за осложнений после коронавируса.Из юриста в политикаОн родился 25 апреля 1946 года в Казахстане, в семье был шестым ребенком. После школы поступил в Московский институт восточных языков при МГУ, изучал турецкий.На четвертом курсе его отправили в Турцию переводчиком. Там случилась неприятная история. Студент хотел преподнести местным сувениры и прикупил на родине значки с изображением Ленина. Турки обвинили гостя из Москвы в пропаганде коммунизма. Несколько дней он провел в тюрьме, что впоследствии помешало вступить в КПСС и ездить за рубеж.Получив диплом и офицерское звание, Жириновский на два года отправился в штаб Закавказского военного округа в Тбилиси. Затем несколько лет проработал в Советском комитете защиты мира в секторе Западной Европы, параллельно обучаясь на вечернем отделении юрфака МГУ.Жириновский признавался, что его всегда тянуло в политику. В 21 год он даже направил письмо о необходимости реформы в области образования и сельского хозяйства в ЦК КПСС на имя Леонида Брежнева. Ему разъяснили, что его идеи "нереальны по финансовым и некоторым политическим соображениям".Политическая карьера начинает бурно развиваться с 1988-го. Жириновский активно участвует в различных неформальных объединениях и общественных организациях, которые массово создавались в стране. В мае выступил на съезде партии Валерии Новодворской "Демократический союз". А вскоре основал собственную Либерально-демократическую партию СССР.Талантливый, молодой и эпатажный политик быстро завоевал популярность. В 1991 году он баллотировался на пост президента РСФСР и занял третье место, заручившись поддержкой почти восьми процентов избирателей. Это был большой успех.В 1992-м Жириновский переименовывает партию в ЛДПР и уже через год проводит ее в Госдуму первого созыва. В декабре 1995 года — второй созыв, причем фракция по численности уступает лишь КПРФ. С той поры ЛДПР неизменно участвует в работе нижней палаты парламента.С 1996-го Жириновский не пропустил ни одной президентской кампании, но больше десяти процентов не получал. Результат 2018 года — 5,65%, третье место после Путина и Грудинина.Жириновский — яркий оратор, мастер эпатажных заявлений, писатель, заслуженный юрист России. У него четыре ордена "За заслуги перед Отечеством", различные медали и благодарность правительства за законотворческую деятельность. В Москве ему поставили памятник при жизни — во дворе Института мировых цивилизаций, который он основал.Без его высказываний, порой противоречивых и скандальных, трудно представить российскую политику. "Мой совет всем и мой стандарт жизни — улыбаться. Улыбаться, быть веселыми, все воспринимать более легко. Пропускать мимо какие-то не очень приятные вещи. Когда люди скрывают возраст, я их не понимаю, я с удовольствием говорил бы, что мне 75, мне 80, мне 85, мне 90. Гордиться надо", — сказал он, когда отмечали его 70-летие."Если бы Жириновского не было, его надо было бы придумать"Владимир Путин однажды заметил: "Есть Жириновский — есть ЛДПР". Действительно, с самого начала это была партия одного человека. Заменить его будет трудно. С другой стороны, есть правило: партия становится настоящей, только когда переживет своего основателя, указывает политолог Константин Калачев."Жириновский — человек-легенда, опередивший время. В 90-е он говорил то, о чем многие думали, но боялись сказать вслух. Собственно, эффект Жириновского в те времена состоял в том, что системные политики, разделяя многие его идеи, помалкивали об этом, но проводили их в жизнь", — считает эксперт.Сторонники ЛДПР считали Жириновского самым честным из российских политиков. Но и антирейтинг у него был высокий: его либо любили, либо ненавидели."Безусловно, Жириновский внес огромный вклад в политическую жизнь России. Его кампания 1993 года до сих пор может служить эталоном, поскольку до этого мы не знали, что такое популизм. Он и потом задавал новые стандарты с точки зрения избирательных технологий", — подчеркнул Калачев.Политолог Илья Гращенков полагает, что без Жириновского ЛДПР просуществует только до следующих выборов: "Еще до спецоперации рейтинги упали ниже пяти процентов. У ЛДПР есть адекватная замена на правом фланге — партия "Новые люди", наиболее активно поддерживающая популистскую повестку. Например, они предложили на майские праздники объявить двадцатидневные выходные, чтобы люди сажали картошку".По его словам, большая часть сторонников ЛДПР перейдет к "Новым людям", несколько процентов получат "Справедливая Россия" и КПРФ.Отношение к Жириновскому в политике и обществе может быть разным, но с тем, что он был одним из символов уходящей эпохи, не поспоришь.Жириновский считал себя счастливым человеком. "Я единственный сказал все, что хотел. Остальные политики подконтрольны, а я сам себе хозяин. Цель моей жизни — помочь России, нашим гражданам, вот и все", — объяснял он.И грустно шутил, что будет настаивать на похоронах на Красной площади справа от Брежнева — "как последнее удовлетворение неудовлетворенного тщеславия".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир жириновский, леонид брежнев, россия, госдума рф, кпсс, лдпр, владимир путин, вячеслав володин