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"Я счастливый — сказал все, что хотел". Каким запомнили Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022
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"Я счастливый — сказал все, что хотел". Каким запомнили Жириновского
"Я счастливый — сказал все, что хотел". Каким запомнили Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022
"Я счастливый — сказал все, что хотел". Каким запомнили Жириновского
Ушел из жизни один из самых популярных и харизматичных политиков страны. Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский шесть раз участвовал в выборах президента... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:48
2022-04-06T16:43
политика
владимир жириновский
леонид брежнев
россия
госдума рф
кпсс
лдпр
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Алена Казакова, Михаил Катков. Ушел из жизни один из самых популярных и харизматичных политиков страны. Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский шесть раз участвовал в выборах президента. Его высказывания и суждения всегда были хлесткими, резкими, вызывали разную реакцию, но в том, что он искренне переживал за судьбу России, сомнений ни у кого не было.Смелый и харизматичный ораторО смерти Жириновского первым сообщил Вячеслав Володин. "Талантливый политик, человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел", — сказал спикер Госдумы. После минуты молчания в парламенте объявили часовой перерыв.В официальном Telegram-канале фракции ЛДПР опубликовали сообщение: "Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим". Там также отмечалось, что Жириновский был великим лидером, который в самые критические, страшные дни знал, что делать, как быть. В партии считают своего руководителя пророком и практически ясновидцем.Яркий оратор, полемист, открытый к общению человек — так отозвался о Жириновском Владимир Путин. "Он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России", — говорится в телеграмме главы государства.Жириновский никогда не боялся предлагать новаторские идеи, напомнил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "Бескомпромиссный борец за национальные интересы страны", — подчеркнул руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.Долгая и тяжелая болезньВторого февраля Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу с "омикроном". Поражение легких — больше 50 процентов. Самочувствие стремительно ухудшилось на фоне сопутствующих заболеваний. К вечеру девятого числа врачи подключили пациента к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.Состояние стабилизировали, и 11 марта Жириновский пришел в сознание. Его перевели в палату, где политик мог общаться с подчиненными через защитную стеклянную перегородку. Врачи разрешили пользоваться тремя мобильными телефонами, выдали книги и рабочие документы. Владимир Вольфович энергично взялся за дело, раздавал партийные поручения. Однако это продолжалось недолго.В пресс-службе Минздрава России сообщили, что медики до последнего боролись за жизнь Владимира Жириновского. Смерть наступила из-за осложнений после коронавируса.Из юриста в политикаОн родился 25 апреля 1946 года в Казахстане, в семье был шестым ребенком. После школы поступил в Московский институт восточных языков при МГУ, изучал турецкий.На четвертом курсе его отправили в Турцию переводчиком. Там случилась неприятная история. Студент хотел преподнести местным сувениры и прикупил на родине значки с изображением Ленина. Турки обвинили гостя из Москвы в пропаганде коммунизма. Несколько дней он провел в тюрьме, что впоследствии помешало вступить в КПСС и ездить за рубеж.Получив диплом и офицерское звание, Жириновский на два года отправился в штаб Закавказского военного округа в Тбилиси. Затем несколько лет проработал в Советском комитете защиты мира в секторе Западной Европы, параллельно обучаясь на вечернем отделении юрфака МГУ.Жириновский признавался, что его всегда тянуло в политику. В 21 год он даже направил письмо о необходимости реформы в области образования и сельского хозяйства в ЦК КПСС на имя Леонида Брежнева. Ему разъяснили, что его идеи "нереальны по финансовым и некоторым политическим соображениям".Политическая карьера начинает бурно развиваться с 1988-го. Жириновский активно участвует в различных неформальных объединениях и общественных организациях, которые массово создавались в стране. В мае выступил на съезде партии Валерии Новодворской "Демократический союз". А вскоре основал собственную Либерально-демократическую партию СССР.Талантливый, молодой и эпатажный политик быстро завоевал популярность. В 1991 году он баллотировался на пост президента РСФСР и занял третье место, заручившись поддержкой почти восьми процентов избирателей. Это был большой успех.В 1992-м Жириновский переименовывает партию в ЛДПР и уже через год проводит ее в Госдуму первого созыва. В декабре 1995 года — второй созыв, причем фракция по численности уступает лишь КПРФ. С той поры ЛДПР неизменно участвует в работе нижней палаты парламента.С 1996-го Жириновский не пропустил ни одной президентской кампании, но больше десяти процентов не получал. Результат 2018 года — 5,65%, третье место после Путина и Грудинина.Жириновский — яркий оратор, мастер эпатажных заявлений, писатель, заслуженный юрист России. У него четыре ордена "За заслуги перед Отечеством", различные медали и благодарность правительства за законотворческую деятельность. В Москве ему поставили памятник при жизни — во дворе Института мировых цивилизаций, который он основал.Без его высказываний, порой противоречивых и скандальных, трудно представить российскую политику. "Мой совет всем и мой стандарт жизни — улыбаться. Улыбаться, быть веселыми, все воспринимать более легко. Пропускать мимо какие-то не очень приятные вещи. Когда люди скрывают возраст, я их не понимаю, я с удовольствием говорил бы, что мне 75, мне 80, мне 85, мне 90. Гордиться надо", — сказал он, когда отмечали его 70-летие."Если бы Жириновского не было, его надо было бы придумать"Владимир Путин однажды заметил: "Есть Жириновский — есть ЛДПР". Действительно, с самого начала это была партия одного человека. Заменить его будет трудно. С другой стороны, есть правило: партия становится настоящей, только когда переживет своего основателя, указывает политолог Константин Калачев."Жириновский — человек-легенда, опередивший время. В 90-е он говорил то, о чем многие думали, но боялись сказать вслух. Собственно, эффект Жириновского в те времена состоял в том, что системные политики, разделяя многие его идеи, помалкивали об этом, но проводили их в жизнь", — считает эксперт.Сторонники ЛДПР считали Жириновского самым честным из российских политиков. Но и антирейтинг у него был высокий: его либо любили, либо ненавидели."Безусловно, Жириновский внес огромный вклад в политическую жизнь России. Его кампания 1993 года до сих пор может служить эталоном, поскольку до этого мы не знали, что такое популизм. Он и потом задавал новые стандарты с точки зрения избирательных технологий", — подчеркнул Калачев.Политолог Илья Гращенков полагает, что без Жириновского ЛДПР просуществует только до следующих выборов: "Еще до спецоперации рейтинги упали ниже пяти процентов. У ЛДПР есть адекватная замена на правом фланге — партия "Новые люди", наиболее активно поддерживающая популистскую повестку. Например, они предложили на майские праздники объявить двадцатидневные выходные, чтобы люди сажали картошку".По его словам, большая часть сторонников ЛДПР перейдет к "Новым людям", несколько процентов получат "Справедливая Россия" и КПРФ.Отношение к Жириновскому в политике и обществе может быть разным, но с тем, что он был одним из символов уходящей эпохи, не поспоришь.Жириновский считал себя счастливым человеком. "Я единственный сказал все, что хотел. Остальные политики подконтрольны, а я сам себе хозяин. Цель моей жизни — помочь России, нашим гражданам, вот и все", — объяснял он.И грустно шутил, что будет настаивать на похоронах на Красной площади справа от Брежнева — "как последнее удовлетворение неудовлетворенного тщеславия".
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политика, владимир жириновский, леонид брежнев, россия, госдума рф, кпсс, лдпр, владимир путин, вячеслав володин
14:48 06.04.2022 (обновлено: 16:43 06.04.2022)
 

"Я счастливый — сказал все, что хотел". Каким запомнили Жириновского

© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский голосует на выборах депутатов Совета Федерации, Государственной думы ФС Российской Федерации, Московской городской думы
Владимир Жириновский голосует на выборах депутатов Совета Федерации, Государственной думы ФС Российской Федерации, Московской городской думы - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Алена Казакова, Михаил Катков. Ушел из жизни один из самых популярных и харизматичных политиков страны. Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский шесть раз участвовал в выборах президента. Его высказывания и суждения всегда были хлесткими, резкими, вызывали разную реакцию, но в том, что он искренне переживал за судьбу России, сомнений ни у кого не было.

Смелый и харизматичный оратор

О смерти Жириновского первым сообщил Вячеслав Володин. "Талантливый политик, человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел", — сказал спикер Госдумы. После минуты молчания в парламенте объявили часовой перерыв.
В официальном Telegram-канале фракции ЛДПР опубликовали сообщение: "Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим". Там также отмечалось, что Жириновский был великим лидером, который в самые критические, страшные дни знал, что делать, как быть. В партии считают своего руководителя пророком и практически ясновидцем.
Яркий оратор, полемист, открытый к общению человек — так отозвался о Жириновском Владимир Путин. "Он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России", — говорится в телеграмме главы государства.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
Жириновский никогда не боялся предлагать новаторские идеи, напомнил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "Бескомпромиссный борец за национальные интересы страны", — подчеркнул руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

Долгая и тяжелая болезнь

Второго февраля Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу с "омикроном". Поражение легких — больше 50 процентов. Самочувствие стремительно ухудшилось на фоне сопутствующих заболеваний. К вечеру девятого числа врачи подключили пациента к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский
Состояние стабилизировали, и 11 марта Жириновский пришел в сознание. Его перевели в палату, где политик мог общаться с подчиненными через защитную стеклянную перегородку. Врачи разрешили пользоваться тремя мобильными телефонами, выдали книги и рабочие документы. Владимир Вольфович энергично взялся за дело, раздавал партийные поручения. Однако это продолжалось недолго.
В пресс-службе Минздрава России сообщили, что медики до последнего боролись за жизнь Владимира Жириновского. Смерть наступила из-за осложнений после коронавируса.

Из юриста в политика

Он родился 25 апреля 1946 года в Казахстане, в семье был шестым ребенком. После школы поступил в Московский институт восточных языков при МГУ, изучал турецкий.
На четвертом курсе его отправили в Турцию переводчиком. Там случилась неприятная история. Студент хотел преподнести местным сувениры и прикупил на родине значки с изображением Ленина. Турки обвинили гостя из Москвы в пропаганде коммунизма. Несколько дней он провел в тюрьме, что впоследствии помешало вступить в КПСС и ездить за рубеж.
Получив диплом и офицерское звание, Жириновский на два года отправился в штаб Закавказского военного округа в Тбилиси. Затем несколько лет проработал в Советском комитете защиты мира в секторе Западной Европы, параллельно обучаясь на вечернем отделении юрфака МГУ.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Владимир Жириновский
Жириновский признавался, что его всегда тянуло в политику. В 21 год он даже направил письмо о необходимости реформы в области образования и сельского хозяйства в ЦК КПСС на имя Леонида Брежнева. Ему разъяснили, что его идеи "нереальны по финансовым и некоторым политическим соображениям".
Политическая карьера начинает бурно развиваться с 1988-го. Жириновский активно участвует в различных неформальных объединениях и общественных организациях, которые массово создавались в стране. В мае выступил на съезде партии Валерии Новодворской "Демократический союз". А вскоре основал собственную Либерально-демократическую партию СССР.
Талантливый, молодой и эпатажный политик быстро завоевал популярность. В 1991 году он баллотировался на пост президента РСФСР и занял третье место, заручившись поддержкой почти восьми процентов избирателей. Это был большой успех.
В 1992-м Жириновский переименовывает партию в ЛДПР и уже через год проводит ее в Госдуму первого созыва. В декабре 1995 года — второй созыв, причем фракция по численности уступает лишь КПРФ. С той поры ЛДПР неизменно участвует в работе нижней палаты парламента.
С 1996-го Жириновский не пропустил ни одной президентской кампании, но больше десяти процентов не получал. Результат 2018 года — 5,65%, третье место после Путина и Грудинина.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский с супругой во время голосования на одном из избирательных участков Москвы
Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский с супругой во время голосования на одном из избирательных участков Москвы - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский с супругой во время голосования на одном из избирательных участков Москвы
Жириновский — яркий оратор, мастер эпатажных заявлений, писатель, заслуженный юрист России. У него четыре ордена "За заслуги перед Отечеством", различные медали и благодарность правительства за законотворческую деятельность. В Москве ему поставили памятник при жизни — во дворе Института мировых цивилизаций, который он основал.
Без его высказываний, порой противоречивых и скандальных, трудно представить российскую политику. "Мой совет всем и мой стандарт жизни — улыбаться. Улыбаться, быть веселыми, все воспринимать более легко. Пропускать мимо какие-то не очень приятные вещи. Когда люди скрывают возраст, я их не понимаю, я с удовольствием говорил бы, что мне 75, мне 80, мне 85, мне 90. Гордиться надо", — сказал он, когда отмечали его 70-летие.

"Если бы Жириновского не было, его надо было бы придумать"

Владимир Путин однажды заметил: "Есть Жириновский — есть ЛДПР". Действительно, с самого начала это была партия одного человека. Заменить его будет трудно. С другой стороны, есть правило: партия становится настоящей, только когда переживет своего основателя, указывает политолог Константин Калачев.
"Жириновский — человек-легенда, опередивший время. В 90-е он говорил то, о чем многие думали, но боялись сказать вслух. Собственно, эффект Жириновского в те времена состоял в том, что системные политики, разделяя многие его идеи, помалкивали об этом, но проводили их в жизнь", — считает эксперт.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский на митинге
Владимир Жириновский на митинге - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Владимир Жириновский на митинге
Сторонники ЛДПР считали Жириновского самым честным из российских политиков. Но и антирейтинг у него был высокий: его либо любили, либо ненавидели.
"Безусловно, Жириновский внес огромный вклад в политическую жизнь России. Его кампания 1993 года до сих пор может служить эталоном, поскольку до этого мы не знали, что такое популизм. Он и потом задавал новые стандарты с точки зрения избирательных технологий", — подчеркнул Калачев.
Политолог Илья Гращенков полагает, что без Жириновского ЛДПР просуществует только до следующих выборов: "Еще до спецоперации рейтинги упали ниже пяти процентов. У ЛДПР есть адекватная замена на правом фланге — партия "Новые люди", наиболее активно поддерживающая популистскую повестку. Например, они предложили на майские праздники объявить двадцатидневные выходные, чтобы люди сажали картошку".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский у своей детской фотографии на ферме в деревне Дарьино
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский у своей детской фотографии на ферме в деревне Дарьино - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский у своей детской фотографии на ферме в деревне Дарьино
По его словам, большая часть сторонников ЛДПР перейдет к "Новым людям", несколько процентов получат "Справедливая Россия" и КПРФ.
Отношение к Жириновскому в политике и обществе может быть разным, но с тем, что он был одним из символов уходящей эпохи, не поспоришь.
Жириновский считал себя счастливым человеком. "Я единственный сказал все, что хотел. Остальные политики подконтрольны, а я сам себе хозяин. Цель моей жизни — помочь России, нашим гражданам, вот и все", — объяснял он.
И грустно шутил, что будет настаивать на похоронах на Красной площади справа от Брежнева — "как последнее удовлетворение неудовлетворенного тщеславия".
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийЛеонид БрежневРоссияГосдума РФКПССЛДПРВладимир ПутинВячеслав Володин
 
 
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