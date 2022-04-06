https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782088743.html
Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского
Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022
Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского
Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:18
2022-04-06T14:18
2022-04-06T14:24
госдума рф
владимир жириновский
умер владимир жириновский
политика
вячеслав володин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба Кремля. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Жириновский."Президент России Путин направил в Государственную думу Федерального Собрания РФ соболезнования в связи со смертью Жириновского", - говорится в сообщении.
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Госдума почтила память Жириновского минутой молчания
Госдума почтила память Жириновского минутой молчания
2022-04-06T14:18
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, владимир жириновский, умер владимир жириновский, видео, политика, вячеслав володин, россия, владимир путин
14:18 06.04.2022 (обновлено: 14:24 06.04.2022)
Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского
Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского