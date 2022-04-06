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Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского

Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022

Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского

Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:18

2022-04-06T14:18

2022-04-06T14:24

госдума рф

владимир жириновский

умер владимир жириновский

политика

вячеслав володин

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба Кремля. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Жириновский."Президент России Путин направил в Государственную думу Федерального Собрания РФ соболезнования в связи со смертью Жириновского", - говорится в сообщении.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, владимир жириновский, умер владимир жириновский, видео, политика, вячеслав володин, россия, владимир путин