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Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022
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Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского
Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022
Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского
Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:18
2022-04-06T14:24
госдума рф
владимир жириновский
умер владимир жириновский
политика
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба Кремля. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Жириновский."Президент России Путин направил в Государственную думу Федерального Собрания РФ соболезнования в связи со смертью Жириновского", - говорится в сообщении.
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Госдума почтила память Жириновского минутой молчания
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госдума рф, владимир жириновский, умер владимир жириновский, видео, политика, вячеслав володин, россия, владимир путин
Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба Кремля.
2022-04-06T14:18
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14:18 06.04.2022 (обновлено: 14:24 06.04.2022)
 
Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского

Путин направил в Госдуму соболезнования в связи со смертью Жириновского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба Кремля.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Жириновский.
"Президент России Путин направил в Государственную думу Федерального Собрания РФ соболезнования в связи со смертью Жириновского", - говорится в сообщении.
 
Госдума РФВладимир ЖириновскийУмер Владимир ЖириновскийПолитикаВячеслав ВолодинРоссияВладимир Путин
 
 
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