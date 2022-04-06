https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782083893.html
Жириновский был глубоко эрудированным человеком, заявил Медведев
Жириновский был глубоко эрудированным человеком, заявил Медведев - РИА Новости, 06.04.2022
Жириновский был глубоко эрудированным человеком, заявил Медведев
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был глубоко эрудированным человеком, с четкой позицией по любому вопросу и твердо ее отстаивавший, заявил зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:58
2022-04-06T13:58
2022-04-06T13:59
общество
россия
владимир жириновский
умер владимир жириновский
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был глубоко эрудированным человеком, с четкой позицией по любому вопросу и твердо ее отстаивавший, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни после тяжелой и продолжительной болезни."Мы неоднократно встречались с Владимиром Вольфовичем на разных площадках, обсуждали актуальные вопросы, интересно и предметно дискутировали. Знал его как глубоко эрудированного человека, который имел четкую позицию по любому вопросу и всегда твердо ее отстаивал. Невозможно переоценить вклад Владимира Вольфовича в развитие отечественного парламентаризма, совершенствование законодательства, укрепление взаимодействия всех ветвей власти", - сказал Медведев в своей телеграмме, об этом сообщили в его секретариате.Он выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Жириновского и отметил, что ушедший из жизни политик более 30 лет принимал активное участие в общественно-политической жизни страны, стоял у истоков создания ее многопартийной системы."Благодаря незаурядным лидерским качествам Владимира Вольфовича, его ораторскому мастерству ЛДПР быстро завоевала популярность и не раз доказывала, что умеет тонко чувствовать своего избирателя. Яркое тому подтверждение – успешные кампании, которые партия провела на выборах в Государственную Думу всех созывов", - напомнил Медведев.Он подчеркнул, что память о Жириновском "навсегда сохранится в наших сердцах" и попросил передать слова соболезнования и поддержки его родным и близким, коллегам и соратникам."Разделяю ваше горе в этот тяжелый час", - добавил зампред Совбеза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир жириновский, умер владимир жириновский
13:58 06.04.2022 (обновлено: 13:59 06.04.2022)
Жириновский был глубоко эрудированным человеком, заявил Медведев
Медведев заявил, что Жириновский был глубоко эрудированным человеком
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был глубоко эрудированным человеком, с четкой позицией по любому вопросу и твердо ее отстаивавший, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский
ушёл из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
"Мы неоднократно встречались с Владимиром Вольфовичем на разных площадках, обсуждали актуальные вопросы, интересно и предметно дискутировали. Знал его как глубоко эрудированного человека, который имел четкую позицию по любому вопросу и всегда твердо ее отстаивал. Невозможно переоценить вклад Владимира Вольфовича в развитие отечественного парламентаризма, совершенствование законодательства, укрепление взаимодействия всех ветвей власти", - сказал Медведев в своей телеграмме, об этом сообщили в его секретариате.
Он выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Жириновского и отметил, что ушедший из жизни политик более 30 лет принимал активное участие в общественно-политической жизни страны, стоял у истоков создания ее многопартийной системы.
"Благодаря незаурядным лидерским качествам Владимира Вольфовича, его ораторскому мастерству ЛДПР быстро завоевала популярность и не раз доказывала, что умеет тонко чувствовать своего избирателя. Яркое тому подтверждение – успешные кампании, которые партия провела на выборах в Государственную Думу всех созывов", - напомнил Медведев.
Он подчеркнул, что память о Жириновском "навсегда сохранится в наших сердцах" и попросил передать слова соболезнования и поддержки его родным и близким, коллегам и соратникам.
"Разделяю ваше горе в этот тяжелый час", - добавил зампред Совбеза.