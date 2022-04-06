https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782083893.html

Жириновский был глубоко эрудированным человеком, заявил Медведев

Жириновский был глубоко эрудированным человеком, заявил Медведев - РИА Новости, 06.04.2022

Жириновский был глубоко эрудированным человеком, заявил Медведев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был глубоко эрудированным человеком, с четкой позицией по любому вопросу и твердо ее отстаивавший, заявил зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:58

2022-04-06T13:58

2022-04-06T13:59

общество

россия

владимир жириновский

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был глубоко эрудированным человеком, с четкой позицией по любому вопросу и твердо ее отстаивавший, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни после тяжелой и продолжительной болезни."Мы неоднократно встречались с Владимиром Вольфовичем на разных площадках, обсуждали актуальные вопросы, интересно и предметно дискутировали. Знал его как глубоко эрудированного человека, который имел четкую позицию по любому вопросу и всегда твердо ее отстаивал. Невозможно переоценить вклад Владимира Вольфовича в развитие отечественного парламентаризма, совершенствование законодательства, укрепление взаимодействия всех ветвей власти", - сказал Медведев в своей телеграмме, об этом сообщили в его секретариате.Он выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Жириновского и отметил, что ушедший из жизни политик более 30 лет принимал активное участие в общественно-политической жизни страны, стоял у истоков создания ее многопартийной системы."Благодаря незаурядным лидерским качествам Владимира Вольфовича, его ораторскому мастерству ЛДПР быстро завоевала популярность и не раз доказывала, что умеет тонко чувствовать своего избирателя. Яркое тому подтверждение – успешные кампании, которые партия провела на выборах в Государственную Думу всех созывов", - напомнил Медведев.Он подчеркнул, что память о Жириновском "навсегда сохранится в наших сердцах" и попросил передать слова соболезнования и поддержки его родным и близким, коллегам и соратникам."Разделяю ваше горе в этот тяжелый час", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782081218.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, владимир жириновский, умер владимир жириновский