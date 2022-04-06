13:57 06.04.2022 (обновлено: 14:17 06.04.2022)
Дегтярев назвал Жириновского своим учителем
Губернатор Хабаровского края Дегтярев назвал Жириновского своим учителем
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев после кончины лидера ЛДПР Владимира Жириновского поблагодарил своего учителя за всё и заверил, что дело его жизни будет жить.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Жириновский.
"Спасибо за всё, учитель. Дело всей Вашей жизни будет жить. Умер Владимир Жириновский - пророк в своем Отечестве. Соболезную родным и близким Владимира Вольфовича, всем соратникам по ЛДПР и сторонникам ", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Губернатор Хабаровского края в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что еще в конце февраля разговаривал с Жириновским по телефону, была уверенность, что он поправится, но, "к сожалению, не произошло".
"Это политический гений, такие люди рождаются раз в 100 лет", - высказал мнение Дегтярев.
Дегтярев с марта начал публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" Жириновского. Он рассказал уже о четырех: о том, что Украины как государства не будет, о "плохо соображающем" Байдене и будущем США, а также о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом, о том, что Польша выступила главным виновником Второй мировой войны, и что именно талибы (движение "Талибан"*) должны стоять во главе руководства Афганистана. Также губернатор в четверг, 31 марта, напомнил о совете от лидера ЛДПР Соединенным Штатам Америки об уходе с Украины, чтобы для них там "не повторился сценарий Кабула".
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.