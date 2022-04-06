https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782083625.html

Дегтярев назвал Жириновского своим учителем

Дегтярев назвал Жириновского своим учителем - РИА Новости, 06.04.2022

Дегтярев назвал Жириновского своим учителем

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев после кончины лидера ЛДПР Владимира Жириновского поблагодарил своего учителя за всё и заверил, что дело его жизни... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:57

2022-04-06T13:57

2022-04-06T14:17

вячеслав володин

владимир жириновский

афганистан

россия

сша

госдума рф

лдпр

умер владимир жириновский

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ХАБАРОВСК, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев после кончины лидера ЛДПР Владимира Жириновского поблагодарил своего учителя за всё и заверил, что дело его жизни будет жить.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Жириновский."Спасибо за всё, учитель. Дело всей Вашей жизни будет жить. Умер Владимир Жириновский - пророк в своем Отечестве. Соболезную родным и близким Владимира Вольфовича, всем соратникам по ЛДПР и сторонникам ", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Губернатор Хабаровского края в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что еще в конце февраля разговаривал с Жириновским по телефону, была уверенность, что он поправится, но, "к сожалению, не произошло"."Это политический гений, такие люди рождаются раз в 100 лет", - высказал мнение Дегтярев.Дегтярев с марта начал публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" Жириновского. Он рассказал уже о четырех: о том, что Украины как государства не будет, о "плохо соображающем" Байдене и будущем США, а также о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом, о том, что Польша выступила главным виновником Второй мировой войны, и что именно талибы (движение "Талибан"*) должны стоять во главе руководства Афганистана. Также губернатор в четверг, 31 марта, напомнил о совете от лидера ЛДПР Соединенным Штатам Америки об уходе с Украины, чтобы для них там "не повторился сценарий Кабула".* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782082196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав володин, владимир жириновский, афганистан, россия, сша, госдума рф, лдпр, умер владимир жириновский, общество