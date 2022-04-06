https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782082011.html

Пушилин назвал уход из жизни Жириновского невосполнимой утратой

Пушилин назвал уход из жизни Жириновского невосполнимой утратой - РИА Новости, 06.04.2022

Пушилин назвал уход из жизни Жириновского невосполнимой утратой

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что уход из жизни главы фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского - невосполнимая утрата для всего русского мира. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:50

2022-04-06T13:50

2022-04-06T13:50

вячеслав володин

россия

госдума рф

лдпр

владимир жириновский

умер владимир жириновский

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что уход из жизни главы фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского - невосполнимая утрата для всего русского мира.Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни лидер ЛДПР Жириновский."Уход из жизни Владимира Вольфовича Жириновского — невосполнимая утрата для всего Русского мира. Он был давним и верным нашим другом. В 2014 году Владимир Вольфович одним из первых среди российских политиков поддержал Донбасс", - написал Пушилин в Telegram-канале.По его словам, Жириновский "вдохновлял миллионы соотечественников, укреплял народную веру, был самоотверженным защитником русских людей, смелым и открытым политиком с непоколебимой гражданской позицией".

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782079644.html

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"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский

На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы.

2022-04-06T13:50

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