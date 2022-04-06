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Жириновский был "человеком-эпохой", заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.04.2022
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Жириновский был "человеком-эпохой", заявил Слуцкий
Жириновский был "человеком-эпохой", заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.04.2022
Жириновский был "человеком-эпохой", заявил Слуцкий
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был "человеком-эпохой", его смерть - невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, для всей России, написал в своем... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:45
2022-04-06T13:52
общество
умер владимир жириновский
владимир жириновский
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был "человеком-эпохой", его смерть - невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, для всей России, написал в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни."Ушёл из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Не верится. В нем было столько сил, энергии, жизни, любви к своей стране… Владимир Вольфович был "человеком-эпохой", частью современной истории Отечества. Это невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, вообще для всей России. Соболезную родным и близким. Для нас всех это страшное горе", - написал Слуцкий.
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"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский
На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы.
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общество, умер владимир жириновский, владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр, видео
Жириновский был "человеком-эпохой", заявил Слуцкий
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был "человеком-эпохой", его смерть - невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, для всей России, написал в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
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13:45 06.04.2022 (обновлено: 13:52 06.04.2022)
 
Жириновский был "человеком-эпохой", заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий назвал смерть Жириновского невосполнимой утратой для парламентаризма

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был "человеком-эпохой", его смерть - невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, для всей России, написал в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.
"Ушёл из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Не верится. В нем было столько сил, энергии, жизни, любви к своей стране… Владимир Вольфович был "человеком-эпохой", частью современной истории Отечества. Это невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, вообще для всей России. Соболезную родным и близким. Для нас всех это страшное горе", - написал Слуцкий.
 
ОбществоУмер Владимир ЖириновскийВладимир ЖириновскийВячеслав ВолодинРоссияГосдума РФЛДПР
 
 
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