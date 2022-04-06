https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782080537.html

Жириновский был "человеком-эпохой", заявил Слуцкий

Жириновский был "человеком-эпохой", заявил Слуцкий - РИА Новости, 06.04.2022

Жириновский был "человеком-эпохой", заявил Слуцкий

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был "человеком-эпохой", его смерть - невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, для всей России, написал в своем... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:45

2022-04-06T13:45

2022-04-06T13:52

общество

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госдума рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был "человеком-эпохой", его смерть - невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, для всей России, написал в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни."Ушёл из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Не верится. В нем было столько сил, энергии, жизни, любви к своей стране… Владимир Вольфович был "человеком-эпохой", частью современной истории Отечества. Это невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, вообще для всей России. Соболезную родным и близким. Для нас всех это страшное горе", - написал Слуцкий.

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"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский

На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы.

2022-04-06T13:45

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