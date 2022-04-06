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"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский - РИА Новости, 06.04.2022
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"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский
"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский - РИА Новости, 06.04.2022
"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский
На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский.
2022-04-06T13:30
2022-04-06T13:30
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Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
60
"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский
На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы.
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60
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видео, видео
"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский
На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский.
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PT1M43S
13:30 06.04.2022
 

"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский

Читать ria.ru в
На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский.
Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы.
 
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