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Аксенов назвал смерть Жириновского невосполнимой утратой

Аксенов назвал смерть Жириновского невосполнимой утратой - РИА Новости, 06.04.2022

Аксенов назвал смерть Жириновского невосполнимой утратой

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского невосполнимой утратой, отметив, что многие его прогнозы стали настоящими... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:23

2022-04-06T13:23

2022-04-06T13:37

сергей аксенов (политик)

вячеслав володин

россия

госдума рф

лдпр

владимир жириновский

общество

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского невосполнимой утратой, отметив, что многие его прогнозы стали настоящими пророчествами, это касается судеб Крыма и Украины.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Жириновский.Он выразил соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича, его коллегам и однопартийцам, добавив, что разделяет их скорбь."Скончался один из самых ярких и неординарных политиков России – Владимир Вольфович Жириновский. Выдающийся профессионал, интеллектуальный и разносторонне одаренный и прозорливый человек, он был смелым и решительным", - написал глава крымского правительства Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.По его словам, Жириновский твердо отстаивал свою позицию и убеждения в Госдуме, в СМИ, на разных дискуссионных площадках. "Как творчески одаренный человек, он мастерски владел словом, был блестящим полемистом. Знание истории, понимание логики общественно-политических процессов и закономерностей позволяли ему делать удивительно точные прогнозы", - подчеркнул Гоцанюк.Он напомнил, что после распада СССР Жириновский призывал власти Украины провести референдумы и вернуть Крым и юго-восточные территории страны в состав России. Гоцанюк также выразил соболезнования родным и близким Жириновского.

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы. 2022-04-06T13:23 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей аксенов (политик), вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр, владимир жириновский, общество, политика