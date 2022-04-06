https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782066009.html

В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России

В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России - РИА Новости, 06.04.2022

В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России

Смерть Жириновского - это удар для всей России, для его сторонников, он вписал себя в историю России и всего мира, говорится в заявлении фракции ЛДПР. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:22

2022-04-06T13:22

2022-04-06T13:31

общество

владимир жириновский

вячеслав володин

россия

госдума рф

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782065219_0:4:838:475_1920x0_80_0_0_4f22254d7f58e3a0150c91f4e7fe1ca1.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Смерть Жириновского - это удар для всей России, для его сторонников, он вписал себя в историю России и всего мира, говорится в заявлении фракции ЛДПР.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский."Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале фракции.

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782066297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр