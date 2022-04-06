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В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России - РИА Новости, 06.04.2022
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В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России
В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России - РИА Новости, 06.04.2022
В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России
Смерть Жириновского - это удар для всей России, для его сторонников, он вписал себя в историю России и всего мира, говорится в заявлении фракции ЛДПР. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:22
2022-04-06T13:31
общество
владимир жириновский
вячеслав володин
россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Смерть Жириновского - это удар для всей России, для его сторонников, он вписал себя в историю России и всего мира, говорится в заявлении фракции ЛДПР.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский."Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале фракции.
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общество, владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр
13:22 06.04.2022 (обновлено: 13:31 06.04.2022)
 
В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России

В ЛДПР подтвердили смерть Жириновского: "это удар для всей России"

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Смерть Жириновского - это удар для всей России, для его сторонников, он вписал себя в историю России и всего мира, говорится в заявлении фракции ЛДПР.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале фракции.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
13:23
Аксенов назвал смерть Жириновского невосполнимой утратой
 
ОбществоВладимир ЖириновскийВячеслав ВолодинРоссияГосдума РФЛДПР
 
 
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