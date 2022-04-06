https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782060420.html
Володин назвал смерть Жириновского невосполнимой потерей
Володин назвал смерть Жириновского невосполнимой потерей - РИА Новости, 06.04.2022
Володин назвал смерть Жириновского невосполнимой потерей
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского невосполнимой потерей. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:08
2022-04-06T13:08
2022-04-06T13:51
россия
владимир жириновский
общество
умер владимир жириновский
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского невосполнимой потерей."Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах", - написал Володин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782080537.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир жириновский, общество, умер владимир жириновский
13:08 06.04.2022 (обновлено: 13:51 06.04.2022)
Володин назвал смерть Жириновского невосполнимой потерей
Спикер Госдумы Володин назвал смерть Жириновского невосполнимой потерей