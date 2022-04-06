Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал смерть Жириновского невосполнимой потерей - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782060420.html
Володин назвал смерть Жириновского невосполнимой потерей
Володин назвал смерть Жириновского невосполнимой потерей - РИА Новости, 06.04.2022
Володин назвал смерть Жириновского невосполнимой потерей
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского невосполнимой потерей. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:08
2022-04-06T13:51
россия
владимир жириновский
общество
умер владимир жириновский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780026653_0:166:2873:1782_1920x0_80_0_0_d52bfa52cef96035d252c3ae938d50bd.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского невосполнимой потерей."Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах", - написал Володин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782080537.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780026653_341:148:2873:2047_1920x0_80_0_0_47cefae54ca0b57638727a62508068db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир жириновский, общество, умер владимир жириновский
13:08 06.04.2022 (обновлено: 13:51 06.04.2022)
 
Володин назвал смерть Жириновского невосполнимой потерей

Спикер Госдумы Володин назвал смерть Жириновского невосполнимой потерей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского невосполнимой потерей.
"Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
13:45
Жириновский был "человеком-эпохой", заявил Слуцкий
 
РоссияВладимир ЖириновскийОбществоУмер Владимир Жириновский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала