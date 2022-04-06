https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782060045.html

Умер Владимир Жириновский

Умер Владимир Жириновский - РИА Новости, 06.04.2022

Умер Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:06

2022-04-06T13:06

2022-04-06T14:28

владимир жириновский

вячеслав володин

лдпр

политика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах", — написал он в Telegram-канале.По словам депутата, без Жириновского "трудно представить историю развития политической системы современной России".Коллеги почтили память политика минутой молчания.Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В 1970 году с отличием окончил Институт восточных языков при МГУ, а затем — вечернее отделение юрфака МГУ. С 31 марта 1990 года возглавлял Либерально-демократическую партию России, выдвигался кандидатом в президенты РСФСР в 1991 году, а позднее — на должность президента России на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов.

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1772078286.html

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Госдума почтила память Жириновского минутой молчания Госдума почтила память Жириновского минутой молчания 2022-04-06T13:06 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир жириновский, вячеслав володин, лдпр, политика