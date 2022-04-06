https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782060045.html
Умер Владимир Жириновский
Умер Владимир Жириновский - РИА Новости, 06.04.2022
Умер Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:06
2022-04-06T13:06
2022-04-06T14:28
владимир жириновский
вячеслав володин
лдпр
политика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах", — написал он в Telegram-канале.По словам депутата, без Жириновского "трудно представить историю развития политической системы современной России".Коллеги почтили память политика минутой молчания.Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В 1970 году с отличием окончил Институт восточных языков при МГУ, а затем — вечернее отделение юрфака МГУ. С 31 марта 1990 года возглавлял Либерально-демократическую партию России, выдвигался кандидатом в президенты РСФСР в 1991 году, а позднее — на должность президента России на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Госдума почтила память Жириновского минутой молчания
Госдума почтила память Жириновского минутой молчания
2022-04-06T13:06
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир жириновский, вячеслав володин, лдпр, политика
13:06 06.04.2022 (обновлено: 14:28 06.04.2022)
Умер Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах", — написал он в Telegram-канале
.
По словам депутата, без Жириновского "трудно представить историю развития политической системы современной России".
Коллеги почтили память политика минутой молчания.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В 1970 году с отличием окончил Институт восточных языков при МГУ, а затем — вечернее отделение юрфака МГУ. С 31 марта 1990 года возглавлял Либерально-демократическую партию России, выдвигался кандидатом в президенты РСФСР в 1991 году, а позднее — на должность президента России на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов.