https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782160135.html

Зеленского охраняют западные спецслужбы, заявили в Госдуме

Зеленского охраняют западные спецслужбы, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.04.2022

Зеленского охраняют западные спецслужбы, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Бабашов заявил, что Владимир Зеленский насколько боится украинского народа, что его охраной занимаются западные спецслужбы. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:16

2022-04-06T18:16

2022-04-06T18:16

обострение ситуации в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Бабашов заявил, что Владимир Зеленский насколько боится украинского народа, что его охраной занимаются западные спецслужбы."В Бучу его (Зеленского - ред.) привезли под охраной англоязычного спецназа. Убедиться в этом можно, посмотрев украинские видеоролики оттуда. К слову, как нужно презирать и бояться своих граждан, чтобы тебя - президента - охраняли западные спецслужбы", - написал Бабашов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Зеленский посетил Бучу в Киевской области в понедельник после распространения украинскими властями фейковых кадров, на которых, по их утверждению, запечатлены погибшие мирные жители в городе. Вину за трагедию Киев возложил на российские войска, а Зеленский охарактеризовал случившееся как "геноцид".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782013453.html

https://ria.ru/20220405/spetsoperatsiya-1781986662.html

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россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, россия, госдума рф, республика крым, ситуация в днр и лнр