https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782084288.html
В Крыму ответили поговоркой на слова Зеленского о самороспуске СБ ООН
В Крыму ответили поговоркой на слова Зеленского о самороспуске СБ ООН - РИА Новости, 06.04.2022
В Крыму ответили поговоркой на слова Зеленского о самороспуске СБ ООН
Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил поведение Владимира Зеленского во время выступления в Совете Безопасности ООН с поступком персонажа... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:59
2022-04-06T13:59
2022-04-06T13:59
обострение ситуации в днр и лнр
сша
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оон
совет безопасности оон
ситуация в днр и лнр
владимир константинов
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил поведение Владимира Зеленского во время выступления в Совете Безопасности ООН с поступком персонажа народной поговорки, приглашенного "за стол".Во вторник Зеленский в выступлении перед Совбезом ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию из Совбеза не получится."Зеленский, выступая перед Советом Безопасности ООН, предложил этому органу самораспуститься. Вспоминается наша народная поговорка: "Посади свинью за стол, она и ноги на стол", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас у Зеленского, "как говорят гастролирующие артисты, чёс", а при его появлении на экране в западных аудиториях принято вставать, восторженно улыбаться, громко аплодировать."Но ни один артистический чёс не может длиться бесконечно. Западная публика устаёт от одних кумиров и безжалостно меняет их на других, не вспоминая даже о вчерашних. Это так устроено. И что ему останется? Разбитая, разорванная страна с одичавшим населением и озверелыми вооружёнными силами, ошмётки экономики, реальные угрозы массового голода, эпидемий и прочих бедствий. Ведь сейчас он, упиваясь своей популярностью, даже не пытается всем этим заниматься. Но реальность обязательно постучится в его дверь", - подчеркнул Константинов.По его словам, мир еще увидит, кто такой Зеленский, а пока он может позволить себе безнаказанно заявлять несусветные глупости, давать безумно безграмотные советы, участвовать в гнусных провокациях."Пусть поиграет напоследок. Реальность - уже у дверей", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782047261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, оон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, владимир константинов, владимир зеленский, украина
В Крыму ответили поговоркой на слова Зеленского о самороспуске СБ ООН
Константинов о выступлении Зеленского в СБ ООН: посади свинью за стол, она и ноги на стол
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости.
Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил
поведение Владимира Зеленского во время выступления в Совете Безопасности ООН с поступком персонажа народной поговорки, приглашенного "за стол".
Во вторник Зеленский в выступлении перед Совбезом ООН
, где Россия
как постоянный член имеет право вето, предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Постпред США
при ООН
Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию из Совбеза не получится.
"Зеленский, выступая перед Советом Безопасности ООН, предложил этому органу самораспуститься. Вспоминается наша народная поговорка: "Посади свинью за стол, она и ноги на стол", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас у Зеленского, "как говорят гастролирующие артисты, чёс", а при его появлении на экране в западных аудиториях принято вставать, восторженно улыбаться, громко аплодировать.
"Но ни один артистический чёс не может длиться бесконечно. Западная публика устаёт от одних кумиров и безжалостно меняет их на других, не вспоминая даже о вчерашних. Это так устроено. И что ему останется? Разбитая, разорванная страна с одичавшим населением и озверелыми вооружёнными силами, ошмётки экономики, реальные угрозы массового голода, эпидемий и прочих бедствий. Ведь сейчас он, упиваясь своей популярностью, даже не пытается всем этим заниматься. Но реальность обязательно постучится в его дверь", - подчеркнул Константинов.
По его словам, мир еще увидит, кто такой Зеленский, а пока он может позволить себе безнаказанно заявлять несусветные глупости, давать безумно безграмотные советы, участвовать в гнусных провокациях.
"Пусть поиграет напоследок. Реальность - уже у дверей", - подчеркнул Константинов.