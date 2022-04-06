https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782084288.html

В Крыму ответили поговоркой на слова Зеленского о самороспуске СБ ООН

В Крыму ответили поговоркой на слова Зеленского о самороспуске СБ ООН - РИА Новости, 06.04.2022

В Крыму ответили поговоркой на слова Зеленского о самороспуске СБ ООН

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил поведение Владимира Зеленского во время выступления в Совете Безопасности ООН с поступком персонажа... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:59

2022-04-06T13:59

2022-04-06T13:59

обострение ситуации в днр и лнр

сша

россия

оон

совет безопасности оон

ситуация в днр и лнр

владимир константинов

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил поведение Владимира Зеленского во время выступления в Совете Безопасности ООН с поступком персонажа народной поговорки, приглашенного "за стол".Во вторник Зеленский в выступлении перед Совбезом ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию из Совбеза не получится."Зеленский, выступая перед Советом Безопасности ООН, предложил этому органу самораспуститься. Вспоминается наша народная поговорка: "Посади свинью за стол, она и ноги на стол", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас у Зеленского, "как говорят гастролирующие артисты, чёс", а при его появлении на экране в западных аудиториях принято вставать, восторженно улыбаться, громко аплодировать."Но ни один артистический чёс не может длиться бесконечно. Западная публика устаёт от одних кумиров и безжалостно меняет их на других, не вспоминая даже о вчерашних. Это так устроено. И что ему останется? Разбитая, разорванная страна с одичавшим населением и озверелыми вооружёнными силами, ошмётки экономики, реальные угрозы массового голода, эпидемий и прочих бедствий. Ведь сейчас он, упиваясь своей популярностью, даже не пытается всем этим заниматься. Но реальность обязательно постучится в его дверь", - подчеркнул Константинов.По его словам, мир еще увидит, кто такой Зеленский, а пока он может позволить себе безнаказанно заявлять несусветные глупости, давать безумно безграмотные советы, участвовать в гнусных провокациях."Пусть поиграет напоследок. Реальность - уже у дверей", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782047261.html

https://ria.ru/20220405/zelenskiy-1781979373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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