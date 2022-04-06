https://ria.ru/20220406/zavisimost-1782152204.html
США ожидают, что ЕС объявит шаги по снижению энергозависимости от России
США ожидают, что ЕС объявит шаги по снижению энергозависимости от России - РИА Новости, 06.04.2022
США ожидают, что ЕС объявит шаги по снижению энергозависимости от России
США ожидают, что Евросоюз в среду объявит о новых шагах по снижению зависимости от российских энергоресурсов, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:50
2022-04-06T17:50
2022-04-06T17:50
экономика
россия
европа
украина
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США ожидают, что Евросоюз в среду объявит о новых шагах по снижению зависимости от российских энергоресурсов, заявил высокопоставленный представитель администрации."Как мы уже говорили, мы понижаем статус России как ведущего поставщика энергоносителей и тем самым отрезаем ее крупнейший источник экспорта и бюджетных поступлений... И сегодня вы услышите больше от ЕС об их усилиях сделать еще один шаг вперед", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.
https://ria.ru/20220329/nauka-1780743088.html
россия
европа
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, украина, сша, евросоюз
США ожидают, что ЕС объявит шаги по снижению энергозависимости от России
США ожидают, что ЕС объявит о шагах по снижению зависимости от российских энергоресурсов