https://ria.ru/20220406/zavisimost-1782152204.html

США ожидают, что ЕС объявит шаги по снижению энергозависимости от России

США ожидают, что ЕС объявит шаги по снижению энергозависимости от России - РИА Новости, 06.04.2022

США ожидают, что ЕС объявит шаги по снижению энергозависимости от России

США ожидают, что Евросоюз в среду объявит о новых шагах по снижению зависимости от российских энергоресурсов, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:50

2022-04-06T17:50

2022-04-06T17:50

экономика

россия

европа

украина

сша

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США ожидают, что Евросоюз в среду объявит о новых шагах по снижению зависимости от российских энергоресурсов, заявил высокопоставленный представитель администрации."Как мы уже говорили, мы понижаем статус России как ведущего поставщика энергоносителей и тем самым отрезаем ее крупнейший источник экспорта и бюджетных поступлений... И сегодня вы услышите больше от ЕС об их усилиях сделать еще один шаг вперед", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.

https://ria.ru/20220329/nauka-1780743088.html

россия

европа

украина

сша

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, европа, украина, сша, евросоюз