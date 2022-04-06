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США ожидают, что ЕС объявит шаги по снижению энергозависимости от России - РИА Новости, 06.04.2022
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США ожидают, что ЕС объявит шаги по снижению энергозависимости от России
США ожидают, что ЕС объявит шаги по снижению энергозависимости от России - РИА Новости, 06.04.2022
США ожидают, что ЕС объявит шаги по снижению энергозависимости от России
США ожидают, что Евросоюз в среду объявит о новых шагах по снижению зависимости от российских энергоресурсов, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:50
2022-04-06T17:50
экономика
россия
европа
украина
сша
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США ожидают, что Евросоюз в среду объявит о новых шагах по снижению зависимости от российских энергоресурсов, заявил высокопоставленный представитель администрации."Как мы уже говорили, мы понижаем статус России как ведущего поставщика энергоносителей и тем самым отрезаем ее крупнейший источник экспорта и бюджетных поступлений... И сегодня вы услышите больше от ЕС об их усилиях сделать еще один шаг вперед", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.
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экономика, россия, европа, украина, сша, евросоюз
17:50 06.04.2022
 
США ожидают, что ЕС объявит шаги по снижению энергозависимости от России

США ожидают, что ЕС объявит о шагах по снижению зависимости от российских энергоресурсов

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США ожидают, что Евросоюз в среду объявит о новых шагах по снижению зависимости от российских энергоресурсов, заявил высокопоставленный представитель администрации.
"Как мы уже говорили, мы понижаем статус России как ведущего поставщика энергоносителей и тем самым отрезаем ее крупнейший источник экспорта и бюджетных поступлений... И сегодня вы услышите больше от ЕС об их усилиях сделать еще один шаг вперед", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.
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