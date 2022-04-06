https://ria.ru/20220406/zarazheniya-1782000446.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с вариантом коронавируса XE в России
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с вариантом коронавируса XE в России - РИА Новости, 06.04.2022
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с вариантом коронавируса XE в России
Случаев заражения новым вариантом коронавируса XE в России не обнаружено, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T06:18
2022-04-06T06:18
2022-04-06T06:18
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Случаев заражения новым вариантом коронавируса XE в России не обнаружено, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании об обнаружении нового штамма коронавируса XE.Сейчас в рамках мониторинга за генетической изменчивостью нового коронавируса выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE и XF, пояснил Хафизов. Линии XD и XF представляют собой соединение вариантов "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1, а линия XE – соединение вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2, в котором большая часть генома принадлежат к последней, то есть "стелс-омикрону".Он отметил, что сейчас заболеваемость ковидом находится на рекордно низких уровнях практически с начала пандемии, поэтому не стоит опасаться нового варианта вируса, даже если он как-то проникнет в Россию.По словам Хафизова, сам же "стелс-омикрон" привел к высоким уровням заболеваемости в Китае по причине сравнительно низкой иммунизации населения – большинство жителей КНР новой коронавирусной инфекцией ранее не болели, но во время зимних Олимпийских игр он вполне мог быть завезен в страну, получив дальнейшее распространение."Однако жители Поднебесной были крайне дисциплинированными в части вакцинации, в связи с чем на фоне роста заболеваемости не наблюдается высокой летальности", - уточнил специалист.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/kovipir-1781891536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с вариантом коронавируса XE в России
Эксперт Роспотребнадзора: cлучаев заражения штаммом коронавируса XE в России не обнаружено
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Случаев заражения новым вариантом коронавируса XE в России не обнаружено, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании
об обнаружении нового штамма коронавируса XE.
Сейчас в рамках мониторинга за генетической изменчивостью нового коронавируса выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE и XF, пояснил Хафизов. Линии XD и XF представляют собой соединение вариантов "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1, а линия XE – соединение вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2, в котором большая часть генома принадлежат к последней, то есть "стелс-омикрону".
"В России случаев выявления заражений вариантом XE не обнаружено, хотя на сам "стелс-омикрон" BA.2 приходится до 80% всех новых случаев", - сказал Хафизов.
Он отметил, что сейчас заболеваемость ковидом находится на рекордно низких уровнях практически с начала пандемии, поэтому не стоит опасаться нового варианта вируса, даже если он как-то проникнет в Россию
.
По словам Хафизова, сам же "стелс-омикрон" привел к высоким уровням заболеваемости в Китае
по причине сравнительно низкой иммунизации населения – большинство жителей КНР новой коронавирусной инфекцией ранее не болели, но во время зимних Олимпийских игр он вполне мог быть завезен в страну, получив дальнейшее распространение.
"Однако жители Поднебесной были крайне дисциплинированными в части вакцинации, в связи с чем на фоне роста заболеваемости не наблюдается высокой летальности", - уточнил специалист.