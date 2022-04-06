https://ria.ru/20220406/zarazheniya-1782000446.html

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с вариантом коронавируса XE в России

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с вариантом коронавируса XE в России - РИА Новости, 06.04.2022

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с вариантом коронавируса XE в России

Случаев заражения новым вариантом коронавируса XE в России не обнаружено, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T06:18

2022-04-06T06:18

2022-04-06T06:18

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Случаев заражения новым вариантом коронавируса XE в России не обнаружено, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании об обнаружении нового штамма коронавируса XE.Сейчас в рамках мониторинга за генетической изменчивостью нового коронавируса выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE и XF, пояснил Хафизов. Линии XD и XF представляют собой соединение вариантов "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1, а линия XE – соединение вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2, в котором большая часть генома принадлежат к последней, то есть "стелс-омикрону".Он отметил, что сейчас заболеваемость ковидом находится на рекордно низких уровнях практически с начала пандемии, поэтому не стоит опасаться нового варианта вируса, даже если он как-то проникнет в Россию.По словам Хафизова, сам же "стелс-омикрон" привел к высоким уровням заболеваемости в Китае по причине сравнительно низкой иммунизации населения – большинство жителей КНР новой коронавирусной инфекцией ранее не болели, но во время зимних Олимпийских игр он вполне мог быть завезен в страну, получив дальнейшее распространение."Однако жители Поднебесной были крайне дисциплинированными в части вакцинации, в связи с чем на фоне роста заболеваемости не наблюдается высокой летальности", - уточнил специалист.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/kovipir-1781891536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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