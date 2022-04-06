https://ria.ru/20220406/zakavkaze-1781991012.html

Блинкен заявил, что "сейчас не время для эскалации" в Закавказье

Блинкен заявил, что "сейчас не время для эскалации" в Закавказье - РИА Новости, 06.04.2022

Блинкен заявил, что "сейчас не время для эскалации" в Закавказье

Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии армяно-азербайджанских переговоров пообщался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T00:48

2022-04-06T00:48

2022-04-06T01:07

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии армяно-азербайджанских переговоров пообщался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметив, что "сейчас не время" для эскалации в Закавказье, сообщает госдеп.Как говорится в сообщении, Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Украины и готовящиеся переговоры Пашиняна и Алиева с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Встреча Пашиняна и Алиева запланирована в среду в Брюсселе по инициативе Мишеля."Госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе", - говорится в сообщении. Блинкен выразил поддержку мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.В пресс-службе госдепа сообщили, что Блинкен отдельно пообщался с Алиевым, также высказав поддержку запланированным переговорам. "Он (Блинкен – ред.) подчеркнул готовность США помочь, вовлекшись двухсторонне и с партнерами, которые мыслят схожим образом", - указывает американское внешнеполитическое ведомство.Пашинян во вторник отправился в Брюссель, где проведет беседу с Мишелем. Там 6 апреля запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Армении с Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Это вторая встреча в подобном в формате – Пашинян, Алиев и Мишель встречались в бельгийской столице также 14 декабря 2021 года. До этого прошли две встречи лидеров Армении и Азербайджана с участием президента России Владимира Путина 11 января 2021 года в Москве и 26 ноября в Сочи. О деталях предстоящих переговоров не сообщается. Ранее в Европейском совете отметили, что лидеры поговорят о событиях, произошедших с момента их последних контактов, и "обсудят дальнейшие пути построения безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа". Ожидается, что руководители Армении и Азербайджана обсудят возможности начала переговоров по заключению мирного договора.

https://ria.ru/20220331/karabakh-1781116237.html

https://ria.ru/20220331/karabakh-1781173370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, армения, азербайджан