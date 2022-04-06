https://ria.ru/20220406/yamal-1782126577.html

Все программы доступных перелетов для северян сохраняются на Ямале

Все программы доступных перелетов для северян сохраняются на Ямале - РИА Новости, 06.04.2022

Все программы доступных перелетов для северян сохраняются на Ямале

Все программы по обеспечению доступных перелетов для северян сохраняются в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:31

2022-04-06T16:31

2022-04-06T16:36

ямало-ненецкий автономный округ

владимир путин

дмитрий артюхов

москва

анапа

ямал

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Все программы по обеспечению доступных перелетов для северян сохраняются в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Сеть субсидируемых маршрутов авиакомпании "Ямал" и программа льготных билетов для детей из многодетных семей сохранятся в регионе в полном объеме даже в условиях ограничений", - говорится в сообщении.Губернатор округа Дмитрий Артюхов подчеркнул, что все обязательства по развитию доступного авиасообщения для северян будут выполнены."Для Ямала авиация является важнейшим направлением. Наша авиакомпания при поддержке округа чувствует себя уверенно. Будем сохранять субсидируемые направления и программу льготных билетов для многодетных. По ней мы скоро подойдем к цифре 40 тысяч детей, которые ей воспользовались. Очень хорошие отзывы от ямальцев об этой мере поддержки. Точно будем продолжать ее и в этом году, и в последующие годы", – приводятся в сообщении слова Артюхова.Пресс-служба уточняет, что на сегодняшний день в округе действуют 38 субсидируемых межрегиональных направлений – это почти в пять раз больше, чем в 2018 году, когда было восемь направлений.Особое внимание уделяется развитию авиасообщения напрямую с регионами, минуя Москву. Расширяется сеть южных направлений. В этом году по просьбам жителей округа появились прямые рейсы из Нового Уренгоя в Анапу и Минеральные Воды, а также из Салехарда в Краснодар и Минеральные Воды. Как только временные ограничения Росавиации на полеты в ряд южных аэропортов будут сняты, сообщение будет восстановлено в полном объеме.На Ямале проведена работа по возврату пассажирам средств за отмененные рейсы. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли. С 24 февраля из-за временных ограничений Росавиации на работу аэропорта Краснодара отменено 67 рейсов из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма и обратно, на которые приобретено более 1700 билетов."Все, кто подали на возврат, уже получили назад деньги, либо по желанию поменяли билеты на другие рейсы. Осталось несколько десятков человек, кто еще не обратился, но в течение года это можно будет сделать, никаких проблем нет", – отметил Артюхов.

https://ria.ru/20220331/granty-1781029728.html

https://ria.ru/20220323/sredstva-1779663492.html

москва

анапа

ямал

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, дмитрий артюхов, москва, анапа, ямал, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)