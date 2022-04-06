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В Нидерландах заявили о задержании 14 российских яхт - РИА Новости, 06.04.2022
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В Нидерландах заявили о задержании 14 российских яхт
В Нидерландах заявили о задержании 14 российских яхт - РИА Новости, 06.04.2022
В Нидерландах заявили о задержании 14 российских яхт
Четырнадцать "российских яхт", находящихся в Нидерландах, не смогут покинуть страну из-за санкций против РФ, говорится в письме главы МИД Вопке Хукстры Палате... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:07
2022-04-06T10:27
в мире
нидерланды
россия
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Четырнадцать "российских яхт", находящихся в Нидерландах, не смогут покинуть страну из-за санкций против РФ, говорится в письме главы МИД Вопке Хукстры Палате Представителей (нижней палаты парламента).Речь идёт о 12 строящихся яхтах, в том числе суперяхтах длиной более 35 метров, и двух яхтах, находящихся на техническом обслуживании в Нидерландах."В связи с действующими мерами на экспорт в настоящее время поставки (в РФ) этих судов запрещены", - говорится в письме Хукстры.Яхтам не разрешается покидать страну из-за санкций против России, в том числе против российских бизнесменов.Страны Запада за последнее время ввели ряд новых санкций против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, нидерланды, россия, санкции в отношении россии
10:07 06.04.2022 (обновлено: 10:27 06.04.2022)
 
В Нидерландах заявили о задержании 14 российских яхт

Глава МИД Нидерландов Хукстра заявил о задержании 14 российских яхт на фоне санкций

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов
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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Четырнадцать "российских яхт", находящихся в Нидерландах, не смогут покинуть страну из-за санкций против РФ, говорится в письме главы МИД Вопке Хукстры Палате Представителей (нижней палаты парламента).
Речь идёт о 12 строящихся яхтах, в том числе суперяхтах длиной более 35 метров, и двух яхтах, находящихся на техническом обслуживании в Нидерландах.
"В связи с действующими мерами на экспорт в настоящее время поставки (в РФ) этих судов запрещены", - говорится в письме Хукстры.
Яхтам не разрешается покидать страну из-за санкций против России, в том числе против российских бизнесменов.
Страны Запада за последнее время ввели ряд новых санкций против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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