https://ria.ru/20220406/yakhty-1782020421.html

В Нидерландах заявили о задержании 14 российских яхт

В Нидерландах заявили о задержании 14 российских яхт - РИА Новости, 06.04.2022

В Нидерландах заявили о задержании 14 российских яхт

Четырнадцать "российских яхт", находящихся в Нидерландах, не смогут покинуть страну из-за санкций против РФ, говорится в письме главы МИД Вопке Хукстры Палате... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:07

2022-04-06T10:07

2022-04-06T10:27

в мире

нидерланды

россия

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Четырнадцать "российских яхт", находящихся в Нидерландах, не смогут покинуть страну из-за санкций против РФ, говорится в письме главы МИД Вопке Хукстры Палате Представителей (нижней палаты парламента).Речь идёт о 12 строящихся яхтах, в том числе суперяхтах длиной более 35 метров, и двух яхтах, находящихся на техническом обслуживании в Нидерландах."В связи с действующими мерами на экспорт в настоящее время поставки (в РФ) этих судов запрещены", - говорится в письме Хукстры.Яхтам не разрешается покидать страну из-за санкций против России, в том числе против российских бизнесменов.Страны Запада за последнее время ввели ряд новых санкций против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220404/yakhta-1781748656.html

нидерланды

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нидерланды, россия, санкции в отношении россии