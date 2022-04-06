10:07 06.04.2022 (обновлено: 10:27 06.04.2022)
В Нидерландах заявили о задержании 14 российских яхт
Глава МИД Нидерландов Хукстра заявил о задержании 14 российских яхт на фоне санкций
Полиция Нидерландов
ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Четырнадцать "российских яхт", находящихся в Нидерландах, не смогут покинуть страну из-за санкций против РФ, говорится в письме главы МИД Вопке Хукстры Палате Представителей (нижней палаты парламента).
Речь идёт о 12 строящихся яхтах, в том числе суперяхтах длиной более 35 метров, и двух яхтах, находящихся на техническом обслуживании в Нидерландах.
"В связи с действующими мерами на экспорт в настоящее время поставки (в РФ) этих судов запрещены", - говорится в письме Хукстры.
Яхтам не разрешается покидать страну из-за санкций против России, в том числе против российских бизнесменов.
Страны Запада за последнее время ввели ряд новых санкций против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
4 апреля, 17:39Испания задержала яхту Вексельберга по запросу США