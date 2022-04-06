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Высылки российских дипломатов закрывают окно отношений, заявил Песков
Высылки российских дипломатов закрывают окно отношений, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2022
Высылки российских дипломатов закрывают окно отношений, заявил Песков
ВЫСЫЛКИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАКРЫВАЮТ ОКНО ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ - ПЕСКОВ РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:12
2022-04-06T18:12
2022-04-06T18:13
дмитрий песков
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ВЫСЫЛКИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАКРЫВАЮТ ОКНО ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ - ПЕСКОВРИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков
Материал дополняется
18:12 06.04.2022 (обновлено: 18:13 06.04.2022)
Высылки российских дипломатов закрывают окно отношений, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: высылки российских дипломатов закрывают окно отношений
ВЫСЫЛКИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАКРЫВАЮТ ОКНО ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ - ПЕСКОВ