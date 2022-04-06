https://ria.ru/20220406/vysylka-1782131264.html

Посол в Греции рассказал подробности о высылке российских дипломатов

Посол в Греции рассказал подробности о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022

Посол в Греции рассказал подробности о высылке российских дипломатов

Решение о высылке дипломатов РФ из Греции негативно скажется на работе посольства, заявил российский посол в Афинах Андрей Маслов. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:42

2022-04-06T16:42

2022-04-06T16:55

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греция

афины

салоники

санкции в отношении россии

андрей маслов

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решение о высылке дипломатов РФ из Греции негативно скажется на работе посольства, заявил российский посол в Афинах Андрей Маслов."Конечно, это решение скажется (на работе посольства), но мы постараемся нашу работу несколько перестроить теми небольшими силами, которые у нас остаются. Думаю, что на консульском направлении в Афинах мы удержимся на прежних позициях... В Салониках будет немного сложнее", - сказал он в эфире "России 24".Посол добавил, что основные направления работы сейчас заморожены по инициативе греческой стороны с 24 февраля."У нас пока такой угрозы (заморозки счетов) нет и проблем здесь не возникает. Здесь существует у нас определенное взаимопонимание с греческими властями, с банками. Пока здесь мы с проблемами не сталкиваемся", - сказал он в эфире "России 24".

https://ria.ru/20220406/gretsiya-1782130181.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, греция, афины, салоники, санкции в отношении россии, андрей маслов