https://ria.ru/20220406/vysylka-1782131264.html
Посол в Греции рассказал подробности о высылке российских дипломатов
Посол в Греции рассказал подробности о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
Посол в Греции рассказал подробности о высылке российских дипломатов
Решение о высылке дипломатов РФ из Греции негативно скажется на работе посольства, заявил российский посол в Афинах Андрей Маслов. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:42
2022-04-06T16:42
2022-04-06T16:55
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андрей маслов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решение о высылке дипломатов РФ из Греции негативно скажется на работе посольства, заявил российский посол в Афинах Андрей Маслов."Конечно, это решение скажется (на работе посольства), но мы постараемся нашу работу несколько перестроить теми небольшими силами, которые у нас остаются. Думаю, что на консульском направлении в Афинах мы удержимся на прежних позициях... В Салониках будет немного сложнее", - сказал он в эфире "России 24".Посол добавил, что основные направления работы сейчас заморожены по инициативе греческой стороны с 24 февраля."У нас пока такой угрозы (заморозки счетов) нет и проблем здесь не возникает. Здесь существует у нас определенное взаимопонимание с греческими властями, с банками. Пока здесь мы с проблемами не сталкиваемся", - сказал он в эфире "России 24".
https://ria.ru/20220406/gretsiya-1782130181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, греция, афины, салоники, санкции в отношении россии, андрей маслов
16:42 06.04.2022 (обновлено: 16:55 06.04.2022)
Посол в Греции рассказал подробности о высылке российских дипломатов
Посол в Афинах Маслов: угрозы заморозки счетов посольства России в Греции пока нет