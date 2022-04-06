Рейтинг@Mail.ru
Посол в Греции рассказал подробности о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/vysylka-1782131264.html
Посол в Греции рассказал подробности о высылке российских дипломатов
Посол в Греции рассказал подробности о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
Посол в Греции рассказал подробности о высылке российских дипломатов
Решение о высылке дипломатов РФ из Греции негативно скажется на работе посольства, заявил российский посол в Афинах Андрей Маслов. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:42
2022-04-06T16:55
в мире
россия
греция
афины
салоники
санкции в отношении россии
андрей маслов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решение о высылке дипломатов РФ из Греции негативно скажется на работе посольства, заявил российский посол в Афинах Андрей Маслов."Конечно, это решение скажется (на работе посольства), но мы постараемся нашу работу несколько перестроить теми небольшими силами, которые у нас остаются. Думаю, что на консульском направлении в Афинах мы удержимся на прежних позициях... В Салониках будет немного сложнее", - сказал он в эфире "России 24".Посол добавил, что основные направления работы сейчас заморожены по инициативе греческой стороны с 24 февраля."У нас пока такой угрозы (заморозки счетов) нет и проблем здесь не возникает. Здесь существует у нас определенное взаимопонимание с греческими властями, с банками. Пока здесь мы с проблемами не сталкиваемся", - сказал он в эфире "России 24".
https://ria.ru/20220406/gretsiya-1782130181.html
россия
греция
афины
салоники
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b55050a92e142200cedcd8435fe7d19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, греция, афины, салоники, санкции в отношении россии, андрей маслов
16:42 06.04.2022 (обновлено: 16:55 06.04.2022)
 
Посол в Греции рассказал подробности о высылке российских дипломатов

Посол в Афинах Маслов: угрозы заморозки счетов посольства России в Греции пока нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Флаг Греции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решение о высылке дипломатов РФ из Греции негативно скажется на работе посольства, заявил российский посол в Афинах Андрей Маслов.
"Конечно, это решение скажется (на работе посольства), но мы постараемся нашу работу несколько перестроить теми небольшими силами, которые у нас остаются. Думаю, что на консульском направлении в Афинах мы удержимся на прежних позициях... В Салониках будет немного сложнее", - сказал он в эфире "России 24".
Посол добавил, что основные направления работы сейчас заморожены по инициативе греческой стороны с 24 февраля.
"У нас пока такой угрозы (заморозки счетов) нет и проблем здесь не возникает. Здесь существует у нас определенное взаимопонимание с греческими властями, с банками. Пока здесь мы с проблемами не сталкиваемся", - сказал он в эфире "России 24".
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
16:40
Российский посол исключил возможность разрыва отношений с Грецией
 
В миреРоссияГрецияАфиныСалоникиСанкции в отношении РоссииАндрей Маслов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала